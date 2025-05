Joanna Senyszyn w pocie czoła trenuje na siłowni! „Debaty są bardzo męczące”

Do kiedy trwa kadencja prezydenta Dudy? Odpowiedź nie jest oczywista

Od początku kampanii wyborczej popularność Joanny Senyszyn rośnie w zaskakującym tempie. Kandydatka na urząd prezydenta Polski podbiła serca widzów już podczas pierwszej debaty w Końskich, kiedy dała się poznać szerszej widowni jako charyzmatyczna „przewodniczka” z dystansem do siebie i poczuciem humoru.

– Po debatach w Końskich byłam najczęściej wyszukiwanym nazwiskiem w Google – mówiła z dumą Senyszyn.

Jako kandydatka tak zaintrygowała internautów, że zaczęli wyciągać jej wypowiedzi, tworząc zabawne memy, gdzie odtąd nazwano ją „Królową internetu” i „Imperatorką”. Polityczka jednak nie przestaje zaskakiwać i ani myśli zwalniać tempa, bo ostatnio zawitała nawet do siłowni. Nie zapomniała jednak o swoich czerwonych koralach! Bo jak stwierdziła w nagraniu, ćwiczy też po to – „żeby się miały na czym trzymać".

– Debaty są bardzo męczące, trzeba długo stać za pulpitem, więc doszłam do wniosku, że trzeba poćwiczyć, żeby mieć lepszą kondycję – mówi nam Joanna Senyszyn, kiedy zapytaliśmy ją o słynny filmik w sieci.

Nawrocki‼️‼️‼️Jedyne co możesz Imperatorowi, to co najwyżej buty wyczyścić‼️👍👊💪 pic.twitter.com/XQz3E0aRjr— Connor MacLeod ThereCanBeOnlyOne #Trzaskowski2025 (@ConnorM85590330) May 9, 2025

Widać na nim, jak polityczka rozciąga mięśnie i podnosi hantle, żeby nabrać kondycji, a wszystko pod okiem profesjonalnego trenera. – Pan Sebastian jest znakomitym trenerem. Brał pod uwagę to, że trening musi być dostosowany zarówno do wieku, jak i do potrzeb – wyjaśnia „Super Expressowi” kandydatka na prezydenta, która w ubiegłą niedzielę odwiedziła siłownię w Milanówku pod Warszawą.

Jak słyszymy, ćwiczyła tam około dwóch godzin, robiąc sobie małe przerwy. – Bardzo wielu innych ćwiczących się ze mną fotografowało, rozmawiało, także przy okazji, miałam spotkanie z wyborcami – dodaje z uśmiechem Joanna Senyszyn.