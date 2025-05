Ekspert ocenia przemówienia Trzaskowskiego i Nawrockiego. Już rozpoczął kampanię

Wybory prezydenckie 2025. Za nami pierwsza tura wyborów, którą – jak wskazują wyniki exit poll – minimalnie zwyciężył Rafał Trzaskowski (30,8 proc). Drugie miejsce zajął Karol Nawrocki (29,1 proc.). Na pozostałych miejscach uplasowali się Sławomir Mentzen 15,4 proc., Grzegorz Braun 6,2 proc., Adrian Zandberg 5,2 proc., Szymon Hołownia 4,8 proc., Magdalena Biejat 4,1 proc., Joanna Senyszyn 1,3 proc., Krzysztof Stanowski 1,3 proc., Marek Jakubiak 0,8 proc., Artur Bartoszewicz 0,5 proc., Maciej Maciak 0,4 proc., Marek Woch 0,1 procent.

Dr Mirosław Oczkoś, specjalista ds. wizerunku politycznego, jest zaskoczony wyjątkowo słabym wynikiem Szymona Hołowni oraz wysokim wynikiem Grzegorza Brauna. – Grzegorz Braun jako czwarta siła? To jest naprawdę wstrząsający wynik patrząc oczywiście na poglądy kandydata i jego zachowanie – ocenił podczas wieczoru wyborczego "Super Expressu" dr Mirosław Oczkoś.

Wybory prezydenckie 2025. "Już rozpoczął kampanię"

- Charakterystyczne są te dwa pierwsze wystąpienia. Pana Trzaskowskiego, które było nijakie, takie standardowe i pana Nawrockiego, który już rozpoczął kampanię - uważa dr Oczkoś. - Teraz jeżeli sztab pana Trzaskowskiego ma wyciągnąć jakieś wnioski, no to w zasadzie powinien stanąć do walki. [...] Do tej pory pan Nawrocki był oszczędzany, niełączony z rządami PiS-u, a teraz jest ewidentnie kandydatem PiS-u od tygodnia powiedzmy i to zawsze działa w dwie strony. To nie jest tak, że sztab Nawrockiego będzie strzelał w rząd Tuska bez żadnych konsekwencji, bo teraz można spokojnie strzelać w sztab Nawrockiego, że to jest PiS i 8 lat rządu PiS-u należałoby przypominać.

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę 1 czerwca.

