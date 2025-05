Kandydaci na prezydenta walczą o głosy emerytów. Tak chcą ich przekonać do siebie!

Nawrocki gwarantem waloryzacji

Został już tylko tydzień do wyborów prezydenckich, w których będziemy wybierać głowę państwa spośród aż 13 kandydatów. Część z nich w swoich programach zabiega o poparcie przez znaczącą grupę 10 mln emerytów.

Karol Nawrocki (42 l.), kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, kładzie nacisk na poprawę sytuacji finansowej seniorów poprzez zagwarantowanie waloryzacji emerytur powyżej inflacji oraz minimalnej podwyżki świadczeń (o 150 zł). - Jako prezydent będę gwarantem, że ich emerytury będą chronione przed inflacją, a waloryzacja zawsze przyniesie realny wzrost świadczeń – mówił Nawrocki podczas debaty "Super Expressu".

Biejat odmładza emerytów

Kandydatką, która również ma coś konkretnego do zaoferowania jest reprezentantka Lewicy, Magdalena Biejat (43 l.). - Nie może być tak, że kobiety są karane niższym wiekiem emerytalnym, który skutkuje niższymi świadczeniami. Proponuję zrównanie wieku emerytalnego w dół, do 60 lat, bo sprawiedliwość społeczna to także sprawiedliwość dla seniorów – powiedziała Biejat na debacie z Szymonem Hołownią (49 l.) w Gdyni. Inny lewicowy kandydat, polityk partii Razem, Adrian Zandberg (46 l.) również postuluje niższy wiek emerytalny mężczyzn, a także wprowadzenie emerytur stażowych. Z kolei kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta postuluje dłuższą obecność na rynku pracy. - Proponuję system zachęt, który sprawi, że praca po 60. roku życia będzie opłacalna – stwierdził Szymon Hołownia w dyskusji z Magdaleną Biejat.

Mentzen likwiduje PIT

Karol Nawrocki atakował kandydata KO Rafała Trzaskowskiego (53 l.), strasząc, że ten dąży do podwyższenia wieku emerytalnego. - Będę walczył z inflacją i wysokimi cenami prądu, bo to one najbardziej uderzają w seniorów. Jako prezydent nie dopuszczę do podwyższenia wieku emerytalnego – zapewnił Trzaskowski na konwencji w Gliwicach. Interesującą propozycję dla seniorów ma kandydat Konfederacji, który chce likwidować obciążenia podatkowe. - Mniej podatków to wyższe świadczenia – stwierdził Sławomir Mentzen w mediach społecznościowych.

Poniżej zebraliśmy hasłowo propozycje programowe kandydatów, którzy mają coś do zaoferowania seniorom:

Karol Nawrocki (53 l.)

- Waloryzacja emerytur powyżej inflacji i minimalna podwyżka świadczeń o 150 zł

Magdalena Biejat (43 l.)

- Zrównanie wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn do 60 lat

Szymon Hołownia (49 l.)

- System zachęt, który sprawi, że praca po 60. roku życia będzie opłacalna

Rafał Trzaskowski (53 l.)

- Walka z inflacją i wysokimi cenami prądu

- Niedopuszczenie do podwyższenia wieku emerytalnego

Sławomir Mentzen (39 l.)

- Zniesienie opodatkowania emerytur

Adrian Zandberg (46 l.)

- Obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat, wprowadzenie emerytur stażowych

Artur Bartoszewicz (51 l.)

- Budowa gospodarki, która pozwoli finansować emerytury bez zadłużania budżetu

Joanna Senyszyn (76 l.)

- Przekierowanie środków z Funduszu Kościelnego na wsparcie dla emerytów

Marek Jakubiak (66 l.)

- Emerytura minimalna 1000 zł dla każdego, a więcej – tyle ile sobie wypracował

