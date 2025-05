Gdzie się urodził i ile lat ma Karol Nawrocki?

Karol Tadeusz Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku, ma 42 lata. To postać o wielu twarzach: historyk z tytułem doktora nauk humanistycznych, działacz społeczny, były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, a od 2021 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W 2024 roku ogłoszono go kandydatem na prezydenta Polski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Edukacja i początki kariery Karola Nawrockiego

Nawrocki swoją edukację rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 58 w Gdańsku, a następnie w IV Liceum Ogólnokształcącym, które ukończył w 2002 roku. W 2003 roku zdobył dyplom specjalisty ds. zarządzania personelem w Policealnym Studium Biznesu i Administracji. Studia historyczne ukończył na Uniwersytecie Gdańskim w 2008 roku. Jego praca doktorska dotyczyła opozycji antykomunistycznej w województwie elbląskim w latach 1976-1989.

Kariera zawodowa – IPN i Muzeum II Wojny Światowej

W 2009 roku rozpoczął pracę w Instytucie Pamięci Narodowej. Od 2013 do 2017 roku był naczelnikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku. W 2017 roku objął stanowisko dyrektora Muzeum II Wojny Światowej, gdzie zasłynął z nowoczesnych wystaw historycznych i dbałości o pamięć narodową. W 2021 roku został wybrany na prezesa IPN przez Sejm RP.

Sportowe pasje – piłka nożna i boks

Karol Nawrocki od najmłodszych lat był związany ze sportem. Trenował piłkę nożną w Lechii Gdańsk pod okiem legendarnego trenera Michała Globisza. Równocześnie rozwijał swoją pasję do boksu w klubie Stoczniowiec Gdańsk. W 2004 roku zdobył pierwsze miejsce w Strefowym Turnieju o Puchar Polski Juniorów w wadze do 91 kg.

Działalność społeczna i naukowa

Karol Nawrocki jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu historii opozycji antykomunistycznej i przestępczości zorganizowanej w PRL. Zasiadał w wielu radach, m.in. w Radzie Dyplomacji Historycznej. Brał udział w projektach wystawienniczych promujących historię Polski na całym świecie.

Kandydat na prezydenta Polski

W 2024 roku Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że to Karol Nawrocki będzie kandydatem na prezydenta Polski, które będą popierać. Jego kariera, doświadczenie i niezłomność sprawiają, że jest jedną z kluczowych postaci polskiej sceny politycznej. Karol Nawrocki to przykład człowieka, który dzięki wytrwałości i zaangażowaniu przeszedł drogę od boiska i ringu po polityczną arenę. Czy jego doświadczenie sportowe i zawodowe zaprowadzi go do Pałacu Prezydenckiego?

