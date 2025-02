Zaskoczenie?

Jakie hobby ma Karol Nawrocki? W jego życiu są dwie pasje

Kandydat na prezydenta Karol Nawrocki ma obecnie sporo na głowie - w końcu aktywnie prowadzi swoją kampanię wyborczą. Mimo to cały czas znajduje czas na swoje pasje. To doskonały przykład na to, że kultura fizyczna nie wyklucza innych zainteresowań!