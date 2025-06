i Autor: PAP/Piotr Nowak

Wybory prezydenckie

Kiedy PKW zatwierdzi wyniki wyborów? Padła kluczowa data

Państwowa Komisja Wyborcza podała kluczowy termin dla wszystkich, którzy śledzą przebieg i wynik wyborów prezydenckich 2025. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, kiedy zostanie podjęta uchwała dotycząca sprawozdania z przeprowadzonych wyborów. Co więcej, zdradził, czy istnieją okoliczności, które mogłyby wpłynąć na ważność całego procesu wyborczego. To ważna informacja dla wszystkich, którzy zastanawiają się, co dalej z wyborami prezydenckimi i kiedy poznamy ostateczne rozstrzygnięcie. Sprawdź, co już wiadomo!