Mamy zdjęcia! Wyszli z TVP po debacie. Trzaskowski i Nawrocki twarzą w twarz z kamerami

Debata zakończona, emocje jednak nie opadły. Obaj kandydaci: Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki tuż po zakończeniu starcia w TVP, wyszli do dziennikarzy i swoich zwolenników. Byli chętni do rozmów, podsumowań, a Trzaskowski zorganizował nawet wiec z tłumem sympatyków. Na zdjęciach uchwycono emocje, jak i kulisy politycznego show. Zobacz, co działo się po zakończeniu debaty!