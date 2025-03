Mentzen ucieka po spotkaniu

Sławomir Mentzen rośnie w sondażach. Polityk Konfederacji w badaniu, które przygotował Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu" zajął drugie, sensacyjne miejsce. Co prawda jego przewaga nad trzecim w sondażu Karolem Nawrockim nie była zbyt wielka, bo wyniosła zaledwie jeden punkt procentowy. Menzten, co podkreślają komentatorzy, odwiedza bardzo wielką liczbę miejscowości, jego popularność rośnie, ale same spotkanie nie są typowymi rozmowami z wyborcami. Sławomir Mentzen wychodzi na scenę, przemawia, a potem... ucieka. Takich sytuacji było już kilkanaście, a krótkie filmiki z podłożoną muzyczką Benny Hilla to już hit internetu. Jak jednak wytłumaczyć nietypowane zachowanie kandydata na prezydenta? Jak ustaliła Wirtualna Polska, wszystko jest związane z logistyką i chęcią bycia punktualnym na kolejne spotkania. - Sławek nie wydostałby się na kolejne spotkanie, gdyby nie te sprinty. Ludzie chcą zdjęć, oblegają go, nacierają na samochód, dlatego on po prostu musi uciekać - powiedział Wirtualnej Polsce jeden z jego współpracowników.

Dlaczego Mentzen ucieka? Kandydat tłumaczy

Głos w tej nietypowej sprawie postanowił zabrać także Sławomir Mentzen, który przyznał, że wszystkie spotkania i plan na kampanię prezydencką 2025 jest bardzo szczegółowo ustalony. Stąd - jak przekonuje - wskazany jest pośpiech. - Wszystko mamy w zasadzie dopięte w zasadzie co do minuty, ja często muszę uciekać z jednego miejsca, wtedy tak znikam nagle potem po dwudziestu minutach pojawiam się nagle w innym mieście. Takich wiecy mam cztery, pięć, a czasem osiem jednego dnia - powiedział w rozmowie z tarnogorski.info kandydat Konfederacji na prezydenta.

Co tu się porobiło? Kandydat na Prezydenta RP niejaki Mentzen ucieka ulicami przed obywatelami. Czy to poważne? #UcieczkaMentzena pic.twitter.com/FHgCEsJpB3— Tomasz Ziemann (@TomaszZiemann) March 12, 2025

Hołownia krytykuje Mentzena: Nie potrzebujemy prezydenta w krótkich majteczkach!

Rosnące notowania Sławomira Mentzena nie są jednak w smak Szymonowi Hołowni. Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta nie szczędzi bardzo ostrych słów pod adresem polityka Konfederacji. - My nie potrzebujemy dzisiaj prezydenta w krótkich majteczkach, prezydenta z TikToka, prezydenta, który będzie wpadał do jakiegoś miasta, recytował przez 20 minut, co mu było powiedziane i leciał do następnego i szedł na masę, nie na to, żeby rozwiązać problemy Polaków, tylko żeby rozwiązać swój jakiś ambicjonalny problem - powiedział marszałek Sejmu podczas spotkania w Cieszynie, 14 marca.

