Mieszkanie Nawrockiego znów pod lupą. Kolenda-Zaleska zwróciła uwagę na jedną rzecz w liście od pana Jerzego

Niemal na samym końcu kampanii prezydenckiej pojawił się wątek drugiego mieszkania Karola Nawrockiego. Okazało się, że kandydat na prezydenta oprócz mieszkania, w którym mieszka z rodziną, ma jeszcze kawalerkę nabytą od pana Jerzego, który obecnie przebywa w DPS. Sprawa wyszła na jaw nagle i rozgrzała debatę publiczną. Przed ostatnią debatą wyborczą, która odbyła się kilka dni temu, Nawrocki opublikował nagranie w którym tłumaczy sprawę owej kawalerki.

W czasie nagrania mówi m.in., że pan Jerzy miał trudne życie, kłopoty, problemy, był sam. Mówi też, że "pod koniec 2011 roku pan Jerzy trafił do aresztu", i z aresztu miał potem do Nawrockiego wysłać listy: - Pod koniec 2011 roku pan Jerzy trafił do aresztu. Obawiał się, że przez to, także przez długi, straci to mieszkanie i skończy jako bezdomny na ulicy, dlatego sprawa sprzedaży mieszkania przyspieszyła z jego inicjatywy - komentował na filmiku Nawrocki.

Daty z listów do Nawrockiego

Kandydat na prezydenta we wspomnianym nagraniu pokazuje dwa z tych listów, na jednym jest na kartce widać datę - 12 listopada 2012 roku. Na ten element uwagę zwróciła Katarzyna Kolenda-Zaleska z TVN24.

W "Faktach po Faktach" pojawił się materiał na ten temat. - Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta pokazał list od Jerzego Ż. - twierdzi, że jest z 2011 roku, ale na liście widać datę "12.11.2012". To nie wszystko: z nieoficjalnych informacji wynika, że umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania została notarialnie zawarta wówczas, kiedy pan Jerzy Ż. był w areszcie. Jak do tego doszło - na razie nie wiadomo. Ma to sprawdzić Izba Notarialna w Gdańsku - czytamy na tvn24.pl.

Jak dalej czytamy na tvn24.pl: - Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Jerzy Ż. przebywał w areszcie śledczym w Gdańsku od 19 listopada 2011 roku do 17 maja 2012. To ważna data.

Kawalerka od pana Jerzego i tajemnicza koperta

Sprawa mieszkania Nawrockiego zdominowała końcówkę kampanii wyborczej. Co więcej, na koniec ostatniej debaty prezydenckiej Rafał Trzaskowski wręczył Karolowi Nawrockiemu kopertę, w której znalazły się dane pana Jerzego, a także namiary na konto DPS, w którym mężczyzna przebywa, Trzaskowski zaapelował też do swojego konkurenta o to, by zachował się przyzwoicie. Sam Nawrocki ogłosił, że kawalerka zostanie przekazana na cele charytatywne.

Przypomnijmy, że cała spraw mieszkania pojawiła się po tym, z ust Nawrockiego, w debacie "Super Expressu" pod koniec kwietnia, padły słowa o tym, że jak każdy zwykły Polak ma jedno mieszkanie. Kandydat na prezydenta był wtedy pytany o stosunek do podatku katastralnego.

Sonda Na kogo zagłosujesz w I turze wyborów prezydenckich 2025? Magdalenę Biejat Artura Bartoszewicza Grzegorza Brauna Szymona Hołownię Marek Jakubiak Macieja Maciaka Sławomira Mentzena Karola Nawrockiego Joannę Senyszyn Krzysztofa Stanowskiego Rafała Trzaskowskiego Marka Wocha Adriana Zandberga Na nikogo z nich Nie zamierzam iść na głosowanie