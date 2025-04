Jaki majątek ma Krzysztof Stanowski? No biedy nie ma! Liczba mieszkań robi wrażenie!

Co nas czeka?

Wybory prezydenckie w Polsce coraz bliżej. Najważniejsze polityczne wydarzenie roku wyznaczone jest na 18 maja (pierwsza tura), zaś 1 czerwca odbędzie się II tura, do której, patrząc na sondaże, z pewnością dojdzie. Jeśli spojrzeć na najnowsze badania to wynika z nich, że na wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich największe szanse mają dwa kandydaci: popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki oraz kandydat Koalicji Obywatelskiej, Rafał Trzaskowski. Jednak wiadomo, że wszystko może się wydarzyć.

Najnowszy sondaż prezydencki IBRIS: Nawrocki coraz bliżej Trzaskowskiego

W najnowszym sondażu prezydenckim przeprowadzonym dla tygodnika "Polityka" wynika, że na największe poparcie Polaków może liczyć Rafał Trzaskowski. Na kandydata KO chce głosować 30,4 proc. głosujących. Jednak nie może on spać spokojnie, bo niewiele mniej osób deklaruje chęć oddania głosu na drugiego w sondażu Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiej popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. Chce na niego zagłosować 24,9 proc. osób. To już kolejny sondaż, w którym popierany przez PiS kandydat zbliża się do kandydata KO.

Trzecie miejsce w sondażu zajmuje zaś kandydat Konfederacji, Sławomir Mentzen, którego popiera 12,9 proc. osób.

Kolejne miejsca zajmują we wspomnianym sondażu:

Szymon Hołownia, kandydat Trzeciej Drogi (Polskie 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego) - 7,3 proc.

Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy - 4,3 proc.

Adrian Zandberg, kandydat partii Razem - 3,3 proc.

Krzysztof Stanowski, dziennikarz - 2 proc.

Grzegorz Braun, europoseł 1,3 proc.

Marek Jakubiak, kandydat Wolnych Republikanów - 0,9 proc.

Joanna Senyszyn była posłanka SLD - 0,9 proc.

Artur Bartoszewicz, ekonomista - 0,4 proc.

Maciej Maciak, lider Ruchu Dobrobytu i Pokoju - 0,2 proc.

"trudno powiedzieć" 11,2 proc. osób.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 16-17 kwietnia 2025 r. na próbie liczącej 1067 osób metodą telefonicznych, standardowych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Najnowszy sondaż prezydencki United Surveys potwierdza zmiany

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w sondażu przeprowadzonym dla WP, choć wartości bezwzględne są nieco inne. Na Rafała Trzaskowskiego swój głos w I turze chce oddać 37,1 proc. (spadek 1.8 proc. względem poprzedniego badania), a na Karola Nawrockiego 27,6 proc. badanych (wzrost o 2.1 proc.).

Także tutaj trzecie miejsce wciąż zajmuje kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen z poparciem na poziomie 11,3 proc., choć i jemu poparcie sukcesywnie spada (tym razem o 2,1 proc.). Poparcie dla pozostałych kandydatów wygląda następująco:

Szymon Hołownia - 7,1 proc.

Magdalena Biejat - 6,4 proc.

Adrian Zandberg - 4,4 proc.

Joanna Senyszyn - 1,4 proc.

Krzysztof Stanowski- 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 1,3 proc.

Grzegorz Braun 1,0 proc.

pozostali kandydaci - 0,5 proc.

"nie wiem/trudno powiedzieć" - 5,9 proc osób.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17-19 kwietnia 2025 roku, metodą CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (wywiady online) na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

