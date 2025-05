Nowy sondaż prezydencki. Topnieje przewaga Trzaskowskiego nad Nawrockim

Nowy sondaż. Trzaskowski traci poparcie

Z opublikowanego w piątek sondażu wynika, że najwięcej głosów w I turze otrzymałby kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski - 31,5 proc. (strata 1,7 pkt proc. względem poprzedniego pomiaru z 7 maja). Na drugim miejscu znalazł się popierany przez PiS Karol Nawrocki z 26,6 proc. (zyskał 3,4 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania). Trzeci w zestawieniu jest kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen, który notuje 11,7 proc. poparcia (traci 1,9 pkt proc. w ciągu tygodnia). Kandydata Trzeciej Drogi Szymon Hołownia utrzymuje swój wynik z poprzedniego pomiaru: może w tej chwili liczyć na poparcie 7,5 proc. Magdalena Biejat, kandydatka Nowej Lewicy, zanotowała wzrost poparcia z 6,1 do 6,7 proc. (więcej o 0,6 pkt proc.). Kandydat Partii Razem Adrian Zandberg może liczyć na 4,4 proc., co oznacza wzrost o 0,7 punktu proc. Tuż za nim znalazł się Grzegorz Braun z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,6 pkt proc.). Następna w zestawieniu Joanna Senyszyn osiągnęła 2,4 proc. - to wzrost o 1,8 pkt proc., co - jak zauważa WP - jest drugim największym przyrostem w zestawieniu. Marek Jakubiak zdobył 2 proc. poparcia (wzrost o 0,8 pkt proc.), a Krzysztof Stanowski 1,8 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.). Pozostali kandydaci - Artur Bartoszewicz, Marek Woch oraz Maciej Maciak - uzyskali łączne poparcie 1,3 proc.

II tura - sondaż. Trzaskowski wygrywa z Nawrockim

"W scenariuszu drugiej tury, gdyby zmierzyli się w niej Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, obecny lider może liczyć na zwycięstwo. Skończyłby z poparciem 56,2 proc. Z kolei kandydat prawicy uzyskałby 43,8 proc." - czytamy. Autorzy badania zaznaczają, że dane dotyczą wyłącznie wyborców zdecydowanych, czyli tych, którzy deklarują, że na pewno pójdą głosować i wiedzą, na kogo oddadzą swój głos.

