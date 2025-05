Taki majątek ma Rafał Trzaskowski. Ponad 2 mln złotych w mieszkaniach to nie wszystko!

Druga tura wyborów prezydenckich - nowy sondaż: wygrana Trzaskowskiego

Jest nowy sondaż prezydencki, który pokazuje to, co może wydarzyć się w drugiej turze wyborów, czyli ostatecznym prezydenckim starciu. W sondażu IBRIS dla Polskiego Radia 24 przeprowadzonym po piątkowej debacie oraz rozmowach kandydatów ze Sławomirem Mentzenem (obaj gościli u kandydata Konfederacji z pierwszej tury wyborów), to Rafał Trzaskowski ma największe szanse na wygraną.

Według badania kandydat KO może liczyć na 45,7 procent głosów wyborców, natomiast Karola Nawrockiego, kandydat obywatelski popierany przez PiS uzyskał w sondażu – 44,9 procent. Różnica między kandydatami jest niewielka. Obaj kandydaci przed drugą turą mają jeszcze czas na przekonanie tych, którzy w badaniu IBRiS odpowiedzieli "nie wiem/trudno powiedzieć" , a takich osób było 7,8 procent, zaś 1,6 procent badanych odmówiło odpowiedzi na pytanie o to, kogo poprą w niedzielę 1 czerwca.

Przypomnijmy, że kandydaci, którzy zmierzą się w drugiej turze wyborów w najbliższą niedziele w pierwszej turze otrzymali wyniki: Rafał Trzaskowski 31,36 proc., a Karol Nawrocki - 29,54 proc.

Jaka frekwencja w drugiej turze wyborów prezydenckich? Jest badanie

W sondażu sprawdzono też, jaka może być frekwencja. Zapytano wyborców, czy zamierzają wziąć udział w drugiej turze wyborów. "Zdecydowanie tak" odpowiedziało 66,2 procent osób, "raczej tak" wskazało 8,5 procent badanych. 3,2 procent odpowiedziało "raczej nie", na odpowiedź "zdecydowanie nie" wskazało 15,6 procent osób. Niezdecydowanych było 6,5 procent respondentów.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS na zlecenie Polskiego Radia 24 został zrealizowany w dniu 25 maja 2025 roku metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1070 osób.

