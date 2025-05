Sondaż prezydencki na ostatniej prostej przed wyborami! Trzaskowski i Nawrocki zyskują

Magdalena Biejat - program wyborczy. Co proponuje kandydatka Lewicy w wyborach prezydenckich 2025?

Za kilka dni zdecydujemy, kto z 13 kandydatów na prezydenta dostanie się do drugiej tury wyborów. Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster wynika, że większość kandydatów nieco straciło w ciągu tygodnia poparcie, ale zyskali kandydaci KO i PiS. Rafała Trzaskowskiego popiera 34,2 proc. ankietowanych (plus 1,94 p. proc.), a Karola Nawrockiego 26,9 proc. respondentów (plus 4,2 proc.).

- Z sondażu wynika, najbardziej popularni kandydaci zyskują wyborców. Co ciekawe, Karol Nawrocki wybronił się przed zarzutami w aferze mieszkaniowej. Być może część jego wyborców przez chwilę zwątpiła w kandydata, ale do niego wrócili - ocenia politolog, prof. Bartłomiej Biskup. A jaki będzie wynik w drugiej turze? - Według mnie będzie bardzo niewielka różnica między Trzaskowskim i Nawrockim, na żyletki – twierdzi prof. Biskup.

Niżej pełne wyniki sondażu - pierwszej tury wyborów prezydenckich:

Rafał Trzaskowski 34,2 proc.

Karol Nawrocki 26,9 proc.

Sławomir Mentzen 13,1 proc.

Szymon Hołownia 6,4 proc.

Adrian Zandberg 5,4 proc.

Magdalena Biejat 4,9 proc.

Grzegorz Braun 4,3 proc.

Krzysztof Stanowski 1,7 proc.

Joanna Senyszyn 1,2 proc.

Marek Jakubiak 0,9 proc.

Artur Bartoszewicz 0,6 proc.

Marek Woch 0,2 proc.

Maciej Maciak 0,2 proc.

Badania wykonano w dniach 13-15 maja na grupie 1697 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

i Autor: SE