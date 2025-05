Ostre starcie Trzaskowskiego z Nawrockim w TVP. „Wy byście pana Jerzego wygonili z domu”

Trzaskowski wyciągnął dokument

Podczas bloku wzajemnych pytań kandydatów na prezydenta, Rafał Trzaskowski wypomniał kandydatowi PiS, że nie zaopiekował się panem Jerzym z Gdańska, któremu obiecał dożywotnią opiekę. – Mam tutaj oświadczenie, w którym pan się zobowiązał do dożywotniej pomocy panu Jerzemu. Jak wszyscy wiemy, pan Jerzy jest w DPS-ie. Czy panu naprawdę nie wstyd, żeby takie rzeczy podpisywać, żeby o tym mówić? – spytał Trzaskowski swojego konkurenta.

Kandydaci na prezydenta komentują obecność w TVP. Kurski otrzymał gratulacje

– Szanowny panie wiceprzewodniczący, przede wszystkim nie ma pan zdolności honorowej do tego, aby zabierać głos w kwestiach mieszkań. Przypomnę panu, że był pan szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz i jest pan współodpowiedzialny za aferę reprywatyzacyjną w Warszawie, za czyścicieli mieszkań. Jest pan współodpowiedzialny za tych, którzy wybijali w nocy, w zimę szyby ludziom, których wyrzucało się z mieszkań i za tych, którzy powstańca warszawskiego umieścili w piwnicy. Nie wybudował pan w latach 2022-2023 żadnego mieszkania komunalnego, a 14 tysięcy mieszkań wybudowali deweloperzy, którzy wpłacają na pana kampanię wyborczą – odpowiedział Nawrocki, wyraźnie przygotowany, że usłyszy pytanie dotyczące gdańskiej afery.

Nawrocki: pomogłem panu Jerzemu

– Ja panu Jerzemu, tak jak mówię, pomogłem i sprawiłem, że pana koleżanka, bo w Gdańsku są podobne praktyki jak w Warszawie, macie te same zwyczaje, pan Jerzy nie stracił mieszkania komunalnego. A ten dowód, odkąd jestem od 2017 roku właścicielem tego mieszkania, pokazuje, że nadal brałem odpowiedzialność za pana Jerzego, a wy byście wygonili go z domu i zmienili mu zamki – dodał Karol Nawrocki.

Co na to prezydent Warszawy? – Pomagał pan Nawrocki panu Jerzemu za mieszkanie, niebezinteresownie i do tego zobowiązał się, że będzie pomagał do końca życia, a pan Jerzy jest w DPS-ie i nawet nie miał pan z nim kontaktu przez te ostatnie lata – odparł Trzaskowski. – Natomiast jeżeli chodzi o reprywatyzację, drogi panie, to panu powiem, że nie oddałem żadnego mieszkania i to właśnie ja zacząłem wreszcie tutaj działać – dodał kandydat KO.

– Co pan opowiada? – zdziwił się Nawrocki. – Bezczelność nieprawdopodobna – skomentował zirytowany Rafał Trzaskowski.

