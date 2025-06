Para prezydencka zagłosowała w Krakowie. Mocny apel Andrzeja Dudy [GALERIA]

Po opuszczeniu lokalu prezydent wygłosił krótkie oświadczenie do mediów, w którym po raz kolejny wezwał obywateli do wzięcia udziału w głosowaniu. Wypowiedź miała wyraźnie mobilizujący charakter.

„Prezydentowi Rzeczypospolitej potrzebny jest silny mandat, ten silny mandat dają mu wyborcy” – powiedział Andrzej Duda po oddaniu głosu.

Andrzej Duda apeluje: „Wziąć w swoje ręce polskie sprawy”

Prezydent podkreślił, że udział w wyborach to nie tylko przywilej, ale również odpowiedzialność obywatelska. „Bardzo o to proszę i bardzo zachęcam, żeby znaleźć tą chwilę czasu i wziąć w swoje ręce polskie sprawy, podejmując decyzję. Mówiłem o tym wielokrotnie, ale jeszcze raz bardzo, bardzo mocno apeluję. Prezydentowi Rzeczypospolitej potrzebny jest silny mandat, ten silny mandat dają mu wyborcy” – mówił.

Duda wskazał także na znaczenie wysokiej frekwencji z punktu widzenia pozycji Polski na arenie międzynarodowej. „To także świadectwo, które wystawiamy sobie na zewnątrz, na arenie międzynarodowej” – stwierdził.

„To jest dla przyszłego prezydenta bardzo ważne” – mówi urzędujący prezydent

Prezydent przywołał również własne doświadczenia związane z wyborem przy wysokiej frekwencji. „Sam mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że prezydent wybrany przy wysokiej frekwencji, to jest rzeczywiście ktoś, kto ma liczący się mandat, zwłaszcza że jest wybierany w wyborach powszechnych i to jest dla przyszłego prezydenta bardzo ważne” – dodał.

„W miarę możliwości byłoby dobrze, żeby kandydat wygrał jak najbardziej wyraźnie, żeby ten wybór był jasny” – zaznaczył Duda.

Para prezydencka nie komentowała kandydatów ani nie sugerowała, na kogo oddała głos – zgodnie z obowiązującą ciszą wyborczą. W komisji przy ul. Porzeczkowej Andrzej Duda i jego małżonka głosowali bez pośpiechu i w spokojnej atmosferze.

PKW podała dane o frekwencji do południa

Z informacji przekazanych przez Państwową Komisję Wyborczą wynika, że do godz. 12:00 frekwencja w całym kraju wyniosła 24,83 proc. Wydano 6 980 740 kart do głosowania. To wynik wyższy niż w pierwszej turze, gdy o tej samej porze do urn poszło 20,28 proc. uprawnionych.

Najwyższą frekwencję zanotowano w województwie małopolskim (27,27 proc.), a najniższą – w opolskim (21,01 proc.). Rekordową frekwencję w skali gmin osiągnęła Krynica Morska – 55,12 proc. Z kolei w gminie Platerówka w woj. dolnośląskim do południa głos oddało zaledwie 13,64 proc. wyborców.

Cisza wyborcza trwa. Głosowanie zakończy się o godz. 21

Lokale wyborcze będą otwarte do godz. 21. Do tego momentu trwa cisza wyborcza – nie można publikować żadnych sondaży, wyników cząstkowych ani agitować na rzecz kandydatów. Państwowa Komisja Wyborcza poinformuje o ostatecznych rezultatach po zakończeniu procesu liczenia głosów.