Pierwsze słowa Karola Nawrockiego po wygranych wyborach! "Niech żyje Polska!"

Sąsiedzi Karola Nawrockiego przerwali milczenie! Oni znają go od dziecka

Szef sztabu Karola Nawrockiego: Badania mówiły, że nasz kandydat nie wejdzie do II tury!

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie pokonując w drugie turze Rafała Trzaskowskiego. Kandydat obywatelski, popierany przez PiS zdobył 50,89 proc. głosów, a jego konkurent 49,11 proc. Od czasu wieczoru wyborczego pełnego emocji zwrotów akcji Nawrocki nie zabierał głosu, a jego ludzie ze sztabu przekonywali, że na podsumowania przyjdzie jeszcze czas. Teraz, Karol Nawrocki zabrał głos. Na portalu X pojawił się pierwszy wpis prezydenta elekta.

- Szanowni Państwo, za nami ciężka i momentami brutalna kampania wyborcza. Państwa głosy sprawiły, że zostałem wybrany na urząd Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To wielka odpowiedzialność i zobowiązanie. Przyjmuję tę decyzję z pokorą oraz szacunkiem. Każdego dnia w trakcie kampanii, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz, czułem Państwa wsparcie. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Czułem, że jesteście ze mną, mimo wielu manipulacji i fali hejtu, jaki wylewał się na mnie oraz moją Rodzinę - napisał.

Dziękuję za każdy oddany na mnie głos, za każde dobre słowo i gest. Za wszystkie wyrazy wsparcia w tym niezwykle trudnym boju o Polskę. Wygraliśmy wspólnie dla dobra naszej ukochanej Ojczyzny. Chcemy żyć w bezpiecznym, silnym gospodarczo kraju, który dba o najsłabszych. Państwie, które się liczy w relacjach międzynarodowych, europejskich i transatlantyckich. Państwie dbającym o swoją wielowiekową tradycję oraz szanującym historię. Dam z siebie wszystko, by sprostać Państwa oczekiwaniom. Możecie być pewni, że jako głowa państwa nie odpuszczę żadnej z ważnych dla Polski i Polaków spraw. Będę Państwa godnie reprezentować na arenie międzynarodowej, pilnując podmiotowego traktowania Polski. Raz jeszcze wszystkim Państwu dziękuję za zaufanie, którego nie zawiodę. W sposób szczególny dziękuję moim najbliższym: żonie Marcie, córce Kasi oraz synom Danielowi i Antkowi za to, że dzielnie towarzyszyli mi w tej długiej oraz ciężkiej podróży. Niech żyje Polska!

Andrzej Duda po rozmowie telefonicznej z Karolem Nawrockim

Z Karolem Nawrockim rozmawiał przebywający z wizytą na Litwie prezydent Andrzej Duda: - Przed momentem, po szczycie B9 i wizycie w Ponarach i Cmentarzu na Rossie, rozmawiałem z Prezydentem elektem Karolem Nawrockim. Prosił, aby Was serdecznie pozdrowić i przekazać, że Was odwiedzi, by pokazać, jak ważne są relacje z Litwą i jak ważni są Polacy, którzy tutaj na Litwie mieszkają.