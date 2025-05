PILNE! Wiemy, co znalazło się w kopercie, którą Trzaskowski wręczył Nawrockiemu

Co jeszcze trzeba zabrać?

Za nami ostatnia debata prezydencka przed niedzielnymi wyborami, 18 maja. Trzynaścioro kandydatów odpowiadało na pytania dotyczące m.in. polityki krajowej i zagranicznej. Była seria pytań wzajemnych i czas na podsumowanie. Gdy przyszedł czas na ostatnie słowo od Rafała Trzaskowskiego doszło do niecodziennej sytuacji.

Kandydat KO nagle wyciągnął kopertę i wręczył ją Karolowi Nawrockiemu. - A to jest ostatnia szansa, propozycja, żeby się zachować w sposób uczciwy. Proszę bardzo, panie Karolu. Niech pan przyjmie, przeczyta pan sobie i zobaczy, jak można się zachować w sposób uczciwy - zwrócił się do konkurenta popieranego przez PiS Rafał Trzaskowski. - Łapówkę mi pan daje? - próbował zażartować Karol Nawrocki.

Sprawa tajemniczej koperty rozgrzała media. "Super Express" dowiedział się, co było w tej sekretnej kopercie, która została wręczona Nawrockiemu w ostatnich sekundach debaty TVP. Był tam numer konta DPS (Dom Pomocy Społecznej), w którym przebywa w Gdańsku pan Jerzy, mężczyzna, od którego Karol Nawrocki uzyskał mieszkanie, kawalerkę w Gdańsku. Pan Jerzy jak wiadomo obecnie przebywa w DPS. Ale to nie koniec sprawy. Bo dziś ma pojawić się kolejna koperta, tym razem przekazana zostanie Rafałowi Trzaskowskiemu. Ile wynoszą koszty utrzymania jednej osoby w DPS? Daniel Stenzel, rzecznik prezydent Gdańska, przekazał kilka dni temu, że roczny koszt utrzymania to około 92 tysiące złotych.

- Dziś przekażemy panu Trzaskowskiemu specjalną kopertę, zaboli go ona zdecydowanie bardziej - usłyszeliśmy w sztabie Nawrockiego.

