Posłanka Gajewska poszła z workiem ziemniaków do DPS i zrobiła zdjęcie. Rozpętała się burza!

Mocno się dziś wkurzyłem. Na polityków. Social media obiegły dziś zdjęcia (wrzucone przez samych zainteresowanych), na których czworo polityków przychodzi do DPS, by wręczyć potrzebującym kilkanaście kilo kartofli i innych warzyw oraz trochę mięsa. Popstrykali sobie zdjęcia i poszli. Widok starszego człowieka, który stoi z tymi kartoflami, ze smutną twarzą w towarzystwie młodej, uśmiechniętej polityczki wywołał we mnie złość. Ogromną. Tego nie robi się ludziom. Ja nie potrafię zrozumieć, jak można wpaść na taki pomysł, żeby najuboższych traktować jak tło do ustawek. Cudną sprawą byłoby, gdyby politycy potrafili wpływać na swoich decydujących o takich miejscach kolegów, by dofinansowywali domy dla uboższych obywateli, organizowali stałą pomoc, nawet w dostawie żywności, ale nie w ten sposób. Ludzie ubodzy, często są wykorzystywani, by pokazać „fajność” decydentów i bogaczy.Proszę Was, politycy, zacznijcie szanować ludzi, szczególnie starszych i ubogich, a nie cynicznie (sorry za to słowo) i głupio wykorzystywać ich do zdobycia poparcia. Nie ma we mnie na to zgody - wskazał.