i Autor: Art Service

Wybory prezydenckie 2025

Pospiesz się! Ostatni moment na wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania 2025

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich. Jeśli chcesz zagłosować w innym miejscu niż w pierwszej turze, masz czas tylko do 29 maja na złożenie wniosku o zaświadczenie o prawie do głosowania. Sprawdź, jak to zrobić i gdzie złożyć dokument, aby móc oddać swój głos 1 czerwca. Pamiętaj, że utrata zaświadczenia uniemożliwi głosowanie!