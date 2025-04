Sławomir Mentzen to polityk młodego pokolenia. Jego poglądy i niektóre wypowiedzi budzą kontrowersje. Dlaczego? Ponieważ jest to polityk o skrajnie prawicowych poglądach. Doświadczenie w polityce ma niedługie, kilkakrotnie próbował swoich sił w wyborach, ale dopiero w wyborach parlamentarnych w 2023 roku startował jako lider listy Konfederacji w okręgu warszawskim. Uzyskał bardzo dobry wynik, zdobywając 101 269 głosów, co zapewniło mu po raz pierwszy mandat poselski. Był to jeden z najlepszych wyników indywidualnych spośród wszystkich kandydatów Konfederacji.

Poglądy Sławomira Mentzena

Poglądy kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich 2025 można rozdzielić na kilka punków. Oto główne z nich: Mentzen chce silnej Polski, zamieszkałej przez zamożnych, wolnych Polaków; chce przyjaźniejszego państwa dla przedsiębiorców; zapewnia on, że jako prezydent nigdy nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej lub komplikującej podatki.

Kandydat chce silnego państwa, które najważniejszymi rzeczami zajmuje się na poważnie; chce silnej armii, która pilnuje i broni Polski. Jest zdecydowanym jest przeciwnikiem wysyłania polskich żołnierzy na Ukrainę, co często podkreśla. Sławomir Mentzen jest za tańszą energię elektryczną, za odrzuceniem Zielonego Ładu, jest przeciwny unijnej polityce klimatycznej oraz przeciwny przyjmowaniu migrantów ekonomicznych z Azji i Afryki.

5 Mentzena - co zawiera?

"Piątka Mentzena" to nazwa, którą określano pięć postulatów, które jeszcze w 2019 roku wymienił Sławomir Mentzen, gdy mówił o tym, czego nie chce Konfederacja. W "piątce" tej znalazły się takie postulaty, które krótko można określić jako:

nie chcemy Żydów, nie chcemy homoseksualistów, nie chcemy aborcji, nie chcemy podatków, nie chcemy Unii Europejskiej.

Polityk wielokrotnie twierdził, że 5 Konfederacji to "wycięty z kontekstu fragment" i nie są to jego poglądy, ale za swoje słowa nigdy nikogo nie przeprosił. Te postulaty zostały zawarte w wypowiedzi Mentzena w czasie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku w Krakowie. Polityk mówił wtedy:

Robimy te badania, grupy fokusowe, śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców - to wiemy, co mówić, żeby wyborcy tego słuchali. Korzystamy z danych, to jest podejście naukowe. I w sposób naukowy wyszło nam pięć naszych postulatów. Nazwałem je piątką Konfederacji i właśnie ją ogłaszam światu po raz pierwszy - mówił.

W ostatnich tygodniach głośno jest także o tzw. Nowej 5 Mentzena, którą sformułował Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskej, czyli:

Płatne studia Płatna służba zdrowia Lecz się u kowala Likwidacja 800 plus Likwidacja 13. i 14. emerytury

Jest to przede wszystkim efekt wywiadu Sławomira Mentzena u Krzysztofa Stanowskiego, w którym panowie rozmawiali o programie wyborczym kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich 2025.

Program wyborczy Sławomira Mentzena 2025

Program wyborczy Mentzena, który można znaleźć na jego oficjalnej stronie podzielony jest na 20. punktów. Wśród nich są m.in. te dotyczące gospodarki, bezpieczeństwa, obrony granic, rolnictwa, podatków. Oto one:

Suwerenność: Ochrona suwerenności Polski, zachowanie polskiego złotego, a także pierwszeństwo polskiej Konstytucji nad prawem unijnym. Użycie unijnego prawa weta w ważnych sprawach. Silna armia: Inwestycje w krajową produkcję broni, szkolenie rezerwistów i modernizacja armii, z minimalnym wpływem polityków. Szczelne granice: Ochrona granic przed nielegalną imigracją, zapewnienie bezpieczeństwa na ulicach. Silna gospodarka: Deregulacja, wspieranie drobnego biznesu, prywatyzacja zbędnych spółek państwowych i minimalne przyjmowanie unijnych dyrektyw. Niskie podatki: Uproszczenie systemu podatkowego (PIT, CIT i VAT), likwidacja niektórych podatków (od spadków, Belki, PCC od mieszkań), dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, powrót do składki zdrowotnej sprzed Polskiego Ładu. Zatrzymanie ideologii lewicowej: Obronienie tradycyjnych wartości, ochrona dzieci przed wpływami skrajnej lewicy. Wolność słowa: Pełna wolność słowa bez cenzury od państwa i portali społecznościowych. Wolność osobista: Zwiększenie wolności obywatelskich, legalizacja marihuany i pokera, racjonalizacja prawa dotyczącego broni, brak zgody na ograniczenie swobody podróżowania oraz produkcji i spożycia mięsa. Odrzucenie Zielonego Ładu: Sprzeciw wobec Europejskiego Zielonego Ładu, zmierzającego do podwyższenia kosztów życia. Bezpieczeństwo energetyczne: Deregulacja produkcji energii, inwestycje w energetykę jądrową, niezależność energetyczna. Obrona rolnictwa: Sprzeciw wobec polityki antyrolniczej UE, wsparcie dla produkcji krajowej żywności. Nie dla wojska na Ukrainie: Nie zgoda na wysyłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. Nowoczesna infrastruktura: Kontynuacja projektów infrastrukturalnych niezależnie od zmian rządów (m.in. CPK). Ograniczenie biurokracji: Likwidacja zbędnych przepisów i urzędów, odpowiedzialność urzędnicza. Obrona gotówki: Ochrona obrotu gotówkowego jako formy wolności finansowej. Usprawnienie sądownictwa: Odpolitycznienie i reformy systemu sądownictwa, reset konstytucyjny w Trybunale Konstytucyjnym i KRS. Lepsza edukacja: Modernizacja systemu edukacji, zwiększenie wpływu rodziców i konkurencyjności, wsparcie dla edukacji domowej. Wydajna ochrona zdrowia: Reformy i konkurencyjne fundusze ubezpieczeniowe, rozbicie monopolu NFZ, wzorce z Niemiec i Singapuru. Uwolnienie kryptowalut: Ułatwienia dla obrotu kryptowalutami i stworzenie przyjaznego prawa w tym obszarze. Koniec walki z kierowcami: Ułatwienia dla kierowców, rozwój infrastruktury drogowej i tańsze paliwo.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka Sławomir Mentzen

Mentzen o aborcji

Głośno jest o wypowiedzi Mentzena dotyczących aborcji. W czasie wywiadu w Kanale Zero, polityk został zapytany o kwestię aborcji, a konkretnie o aborcji w kontekście ciąży w wyniku gwałtu. Polityk powiedział, że nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś "nieprzyjemnością".

Uważam to za bestialskie. Nie powinno się zabijać niewinnych dzieci. Nawet jeżeli to niewinne dziecko sprawia komuś wielką traumę. Nie mamy prawa zabić innego człowieka, tylko dlatego, że ten człowiek sprawia nam przykrość, że jest dla nas nieprzyjemny, że może bardzo zaszkodzić naszemu życiu. Nie zabijamy niewinnych ludzi, uważam, że to jest bardzo ważne - powiedział Sławomir Mentzen.