Szokujące zachowanie Brauna! Wytarł flagę UE o buty, a potem podpalił!

Braun podpalił flagę Unii Europejskiej

- Nie po to ginęli górnicy kopalni "Wujek" i inni polegli z rąk władzy sowieckiej, żeby dziś utwierdzany był na ziemiach polskich reżim eurosowiecki. Płonie tutaj kawałek materii z emblematem nieistniejącego państwa, które rości sobie pretensje do zarządzania i pomiatania życiem, zdrowiem i majętnością Polaków. Ministerstwo mają siedzibę tutaj, na Śląsku, w Katowicach ministerstwo likwidacji polskiego przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu wydobywczego wykonuje dyrektywy tej wrogiej organizacji. To jest emblemant okupanta, to jest emblemant najeźdźcy. (...) Precz z eurokomuną, eurokomuna to tez komuna - przekazał na konferencji prasowej Grzegorz Braun. Flaga została wcześniej wyniesiona z budynku Ministerstwa Przemysłu. Tam Grzegorz Braun wytarł nią swoje buty.

Nagranie można zobaczyć poniżej:

Braun stracił immunitet europosła

We wtorek, 6 maja, Parlament Europejski odebrał Grzegorzowi Braunowi immunitet europosła. Ma to związek ze śledztwem polskiej prokuratury. - Śledztwo jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie w związku ze zgaszeniem przez Brauna przy użyciu gaśnicy świec chanukowych w grudniu 2023 r. w trakcie uroczystości w Sejmie. Wcześniej immunitet Brauna uchylił w tej sprawie polski parlament. W związku z tym, że polityk uzyskał mandat europosła w wyborach europejskich w czerwcu 2024 r., prokuratura wystąpiła z wnioskiem o uchylenie przywileju chroniącego go przed odpowiedzialnością sądową także do Parlamencie Europejskiego - ocenił.