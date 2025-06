i Autor: AP Photo, ART SERVICE Szymon Hołownia, Karol Nawrocki

Komentarze marszałków Sejmu i Senatu

Szymon Hołownia zwrócił się do Karola Nawrockiego z ważnym apelem

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia pogratulował Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Zwrócił się też do niego z apelem: O to, by przyniósł Polsce pokój, nie zemstę. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska oceniła, że "trudno żyć w kraju z takimi podziałami".