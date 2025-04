Tak Karol Nawrocki rozgrzewał się przed debatą prezydencką „Super Expressu"! „Siła i pozytywna energia".

Gorąca debata prezydencka „Super Expressu”

Zbliża się najważniejsze wydarzenie tej kampanii. Już w poniedziałek „Super Express” przywita u siebie wszystkich 13-stu kandydatów na prezydenta, którzy zmierzą się w ostrej, politycznej debacie! Wydarzenie organizujemy w wyjątkowej formule – bo to nie dziennikarze, a kandydaci będą sobie zadawać pytania, walcząc na argumenty tak, by przekonać do siebie wyborców. Muszą zatem być gotowi na wiele ciosów i wykazać się sporym refleksem, żeby wyjść z debaty zwycięsko, co wymaga dużo energii i przygotowania.

Do politycznej bitwy szykuje się m. in. Karol Nawrocki, który jak się okazuje wcale nie stawia na odpoczynek. Jako rozgrzewkę przed debatą, polityk powziął sobie spotkania z wyborcami, a nawet zagrał mecz w Człuchowie! – Nie zwalniam tempa i cały czas spotykam się ze swoimi wyborcami. Dlatego to dla mnie taki sam czas, jak dotychczas w kampanii – mówi nam Karol Nawrocki, który w piątek odwiedził wyborców w Koszalinie.

– To kontakt z wyborcami czy takie spontaniczne mecze jak ten z młodzieżą w Człuchowie dają mi siłę i pozytywną energię, która z pewnością przyda się przed poniedziałkową debatą – zdradza nam kandydat na prezydenta Polski.

Dzisiaj w południe, na dzień przez debatą Karol Nawrocki wystąpi również na Konwencji Wyborczej w hali Expo w Łodzi, na której mają pojawić się m. in. tysiące działaczy i sympatyków PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

