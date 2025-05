Tak sztab Karola Nawrockiego zamierza walczyć o zwycięstwo. Padły konkrety

Wybory prezydenckie 2025. Wyniki late poll - sprawdź, co się zmieniło. Komu poparcie wzrosło, a komu spadło?

Szef sztabu Karola Nawrockiego, Paweł Szefernaker, podkreślił, że wynik uzyskany przez Nawrockiego to solidna podstawa do walki o głosy w drugiej turze.

- Wychodzimy z remisowym wynikiem do drugiej tury i zabieramy się do dalszej pracy i walki o jak najlepszy wynik za dwa tygodnie - powiedział w rozmowie z PAP.

Szef sztabu Nawrockiego odniósł się również do przebiegu samej kampanii wyborczej.

- Od pierwszego dnia tej kampanii jesteśmy bezpardonowo atakowani, ale jestem przekonany, że nas wszystkich, całe nasze środowisko, zaplecze Karola Nawrockiego i przede wszystkim Karola Nawrockiego, to wzmacnia do walki - stwierdził, sugerując, że presja zewnętrzna jedynie zmotywowała zespół do dalszego działania.

Paweł Szefernaker zapowiedział kontynuację kampanii zgodnie z wcześniej ustalonym planem.

- Przechodzimy z czwartego do piątego etapu kampanii i zgodnie z planem będziemy realizowali nasze założenia i walczyli o to, żeby wygrać wybory za dwa tygodnie - zapewnił.

Wyniki wyborów prezydenckich

Według danych late poll z 90 proc. komisji, Rafał Trzaskowski uzyskał 31,2 proc., a Karol Nawrocki 29,7 proc. To oznacza, że kandydaci zmierzą się ze sobą w II turze wyborów prezydenckich. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 1 czerwca. Warto jednak pamiętać, że oficjalny wynik ze wszystkich obwodów, podany przez PKW, może się różnić od wyników late poll.

