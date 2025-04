Tak wyglądała zakulisowa rozgrzewka kandydatów przed startem debaty [ZDJĘCIA]

Przyjazd kandydatów na debatę

Widzowie naszego kanału na YouTube oraz stacji telewizyjnych, transmitujących debatę prezydencką "Super Expressu", obserwowali tylko przebieg potyczek polityków. Równie istotne było to, co działo się przed debatą! Kandydaci na prezydenta zaczęli przyjeżdżać do studia już na prawie dwie godziny przed dyskusją. Pierwszy był kandydat Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun (58 l.). Chwilę później dołączyli także Marek Woch (46 l.) z Bezpartyjnych Samorządowców i kandydatka niezależna Joanna Senyszyn (76 l.). – Pozdrawiam Polskę, świat i galaktykę! – powiedziała do dziennikarzy.

Dyskusje za kulisami

Pod studiem stał tłum przedstawicieli mediów oraz zwykłych ludzi. Największe zainteresowanie zgromadzonych wzbudził przyjazd liderów sondaży: kandydata KO Rafała Trzaskowskiego (53 l.) i kandydata popieranego przez PiS Karola Nawrockiego (42 l.). W samym studiu przy stole urządzili sobie dyskusję "jeden na jeden" Grzegorz Braun oraz Marek Jakubiak. Warto odnotować, że wraz z kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Szymonem Hołownią (49 l.) przyszedł na debatę szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki (54 l., od 4 lutego na urlopie bezpłatnym), który na osobistą prośbę marszałka Sejmu zgodził się wesprzeć go jako szef jego kampanii wyborczej.

Precz KOMUNĄ! Szkoda mi tych LUDZI… Ręki mu nie podam! Kulisy DEBATY Super Expressu| Komentery