Ten sondaż wywoła łzy w oczach Szymona Hołowni! Koszmar? To mało powiedziane!

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się 18 maja 2025 r., a ewentualna druga tura zaplanowana jest na 1 czerwca. Choć Szymon Hołownia zajmuje względnie wysokie czwarte miejsce w większości dotychczas opublikowanych sondaży, z poparciem rzędu 4-8 proc., to jest to zdecydowanie niższy wynik niż w poprzednich wyborach (uzyskał wówczas 13,87 proc.), a także gorszy niż wynik Trzeciej Drogi w wyborach do Sejmu 15 października 2023 roku (14,4 proc.).

Portal "Rzeczpospolitej" przypomina przy tym, że jeszcze na początku 2024 roku poparcie dla Hołowni w sondażach prezydenckich przekraczało 20 proc. W niektórych sondażach marszałek Sejmu był wówczas bliski wyprzedzenia potencjalnego kandydata PiS (wtedy najczęściej wskazywano w tym kontekście byłego premiera Mateusza Morawieckiego).

Dziennik postanowił więc zapytać uczestników badania, czy ich zdaniem nie byłoby lepiej, jakby Szymon Hołownia po prostu zrezygnował ze startu w tegorocznych wyborach prezydenckich. Uzyskane wyniki mogą naprawdę go załamać! Niemal równa połowa respondentów (49,9 proc.) uważa, że marszałek Sejmu powinien właśnie tak postąpić! Tylko 22,8 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 13,1 proc. nie ma zdania na ten temat. Pozostałe 14,1 proc. respondentów wybrało natomiast opcję, że jest im to zupełnie obojętne.

– Wycofanie się Szymona Hołowni ze startu w wyborach za słuszne częściej uważają mężczyźni (54 proc.) niż kobiety (46 proc.). Ze względu na wiek ta opinia jest najbardziej popularna wśród respondentów po 50. roku życia (54 proc.). Częściej niż pozostali podobne zdanie wyrażają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (60 proc.). Rezygnację Szymona Hołowni z ubiegania się o stanowisko prezydenta za słuszną uważa 56 proc. respondentów, których dochody przekraczają 7000 zł netto, oraz większość badanych (55 proc.) z miast o wielkości od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców – skomentowała wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.

