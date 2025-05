To przeważy szalę? Grzegorz Braun zdecydował się wskazać, na kogo zagłosuje w II turze!

Wyniki tego sondażu przed II turą wyborów są zdumiewające. Wygrywa Nawrocki, ale zaskakuje to, o co zapytano

Konfederacja Korony Polskiej, na czele której stoi Grzegorz Braun, poinformowała o zadaniu siedmiu pytań kandydatom, którzy 1 czerwca staną do walki o fotel prezydenta: popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu oraz kandydatowi KO Rafałowi Trzaskowskiemu. Jak się okazało, odpowiedzi udzielił tylko jeden z nich, a i te wzbudziły kontrowersje. Ugrupowanie Brauna zdradziło, że sztab wyborczy pierwszego z wymienionych przesłał odpowiedzi na zadane pytania. Jednak, jak stwierdzono na stronie internetowej Konfederacji, „połowa nie jest związana z treścią” pytań. - Przyjmujemy je do wiadomości jako spontaniczne deklaracje kandydata – dodano.

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja z Rafałem Trzaskowskim, który, według Konfederacji, w ogóle nie odpowiedział na pytania. Po przeanalizowaniu odpowiedzi Nawrockiego i braku odpowiedzi od Trzaskowskiego, ugrupowanie Grzegorza Brauna zamieściło na swojej stronie internetowej znamienny komentarz: „Boże, miej w opiece Polskę całą!”.

Decyzja Brauna

Grzegorz Braun oświadczył właśnie, że w niedzielę odda swój głos na Karola Nawrockiego. - Za kilkadziesiąt godzin oddam głos na Nawrockiego. Pójdę do obwodowej komisji wyborczej, oddam głos ważny i postawię krzyżyk przy nazwisku Nawrocki - powiedział w rozmowie w programie "Sprawki" na YouTube.

Dodał, że jego wyborcy i tak "w większości nie potrzebowali żadnych jego rekomendacji". - To chyba kluczowa informacja, która nie zmieni wiele, albo zgoła niczego nie zmieni w planach większości moich wyborców, tych, którzy oddali na mnie głos 10 dni temu, ponieważ oni w większości nie potrzebowali żadnych moich rekomendacji. Oni w znakomitej większości są elektoratem myślącym bardzo poważnie o polskich sprawach i dlatego z pełnym spokojem i dużą łatwością podjęli swoje decyzje już wcześniej. A ja dzisiaj o tym komunikuję, bo już ta kampania zbliża się do finiszu i nie chciałbym z kolei robić do końca tajemniczych min - tłumaczył. Zachęcił przy tym do udziału w niedzielnym głosowaniu zarówno wyborców w kraju, jak i za granicą.

