Kim jest Grzegorz Braun?

Grzegorz Braun to jeden z najbardziej znanych (i zarazem najbardziej kontrowersyjnych) polityków w naszym kraju. Niegdyś reżyser i dokumentalista, kilka lat temu zdecydował poświęcić się polityce. Do tej pory próbował swojego szczęścia w różnych wyborach, chciał zostać prezydentem Polski, Gdańska, a w 2021 roku także Rzeszowa. To właśnie w obejmującym stolicę Podkarpacia okręgu w wyborach parlamentarnych w 2019 i 2023 roku zdobył liczbę głosów uprawniającą go do zasiadania w sejmowych ławach. Sejm i ostatnio także Parlament Europejski (od 2024 roku jest europarlamentarzystą) to zresztą przestrzeń, w której Grzegorz Braun najczęściej wywołuje skandale. Poza budynkami na Wiejskiej i w Brukseli oraz Strasburgu przeprowadza także kontrowersyjne interwencje poselskie, do których w ostatnim czasie dołączyło wdarcie się do szpitala w Oleśnicy, gdzie Braun próbował zatrzymać w gabinecie ginekolożkę, Gizelę Jagielską.

Grzegorz Braun - wykształcenie i kariera

Zanim jednak Grzegorz Braun stał się polityczną gwiazdą, studiował polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim (ukończył ją w 1990 roku), a później na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego (ukończył ją w 1993 roku). We Wrocławiu do 2007 roku prowadził zajęcia z dziennikarstwa. Choć urodził się 1967 roku w Toruniu, swoja młodość związał z Wrocławiem. Młody Grzegorz Braun w czasach PRL-u był opozycjonistą. Już w czasie studiów we Wrocławiu uczestniczył w strajkach studenckich. Współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy i działał w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, przez co - jak podkreśla jego oficjalna strona internetowa - "był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa". Dodatkowo w latach 90. współpracował z kwartalnikiem "Fronda" oraz Radiem Wrocław.

Grzegorz Braun - filmy i książki

Braun jako reżyser ma w swoim dorobku ponad 20 tytułów. Niektóre z nich wywoływały gorące publiczne debaty. Najbardziej burzliwa rozgorzała po dokumencie o kontaktach prezydenta Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa "Plusy dodatnie, plusy ujemne". Głośny był również film o gen. Wojciechu Jaruzelskim "Towarzysz Generał". Stworzył też serial filmowy "Zamach smoleński" o wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 roku.

Podobnie jest z książkami. Grzegorz Braun ma ich na swoim koncie niemal 20 i praktycznie zawsze dotykają trudnych tematów. Najpopularniejszą z nich jest "System. Od Lenina do Putina", która skupia się na historii ZSSR i transformacji marksizmu.

Grzegorz Braun. Działalność polityczna

Po raz pierwszy chciał wystartować w wyborach do Senatu w 2007 roku, ale jako kandydat UPR nie zdobył wystarczającej liczby podpisów. W 2010 roku w wyborach prezydenckich wspierał... Jarosława Kaczyńskiego. Pięć lat później sam wystartował na ten urząd, ale zajął zaledwie 8 miejsce (124 132 głosy, 0,83% głosów ważnych). W tym samym roku powołał swój komitet "Szczęść Boże" na wybory parlamentarne (sam w nich jednak nie startował). W styczniu 2019 roku ogłosił swój start w przedterminowych wyborach prezydenckich w Gdańsku. W głosowaniu uzyskał 11,86% głosów, zajmując 2. miejsce spośród 3 kandydatów. Następnie jesienią zdobył 31 148 głosów i uzyskał mandat posła na Sejm RP IX kadencji właśnie z okręgu rzeszowskiego. W 2020 roku chciał startować ponownie w wyborach na prezydenta RP, ale przegrał wewnętrzne wybory Konfederacji z Krzysztofem Bosakiem. W 2023 Grzegorz Braun wszedł do Sejmu X kadencji, a w 2024 z powodzeniem ubiegał się o mandat europosła - w okręgu obejmującym województwo małopolskie i świętokrzyskie zdobył 113 746 głosów. W 2025 roku po raz kolejny startuje w wyborach prezydenckich.

