Wybory prezydenckie 2025

Tragedia w lokalu wyborczym. Nie żyje 75-latek. Policja: 10 przestępstw, ponad 200 wykroczeń

Cisza wyborcza nie dla wszystkich oznacza spokój. Jak poinformowała Komenda Główna Policji, do godz. 14 funkcjonariusze odnotowali 10 przestępstw i aż 232 wykroczenia w związku z trwającymi wyborami prezydenckimi 2025. W jednym z lokali na krakowskiej Krowodrzy doszło do tragedii – 75-letni mężczyzna zasłabł w kolejce do głosowania. Zmarł mimo reanimacji, w drodze do szpitala.