Trzaskowski atakuje Dudę. "Prezydent powinien..."

Hołownia zaprasza Trzaskowskiego do debaty. "To będzie sparing"

Wystąpienie Radosława Sikorskiego w Sejmie

W środowym expose w Sejmie szef MSZ Radosław Sikorski mówił o konieczności wzmocnienia europejskich zdolności obronnych i utrzymania sojuszu z USA. Zaznaczył, że największym zagrożeniem byłby rozpad wspólnoty Zachodu, wskazując, że naszego kraju nie stać na osamotnienie. Szef MSZ przekazał, że obecny potencjał wszystkich krajów członkowskich NATO, liczony w środkach wydanych na obronność, to blisko 1,5 biliona, a budżet obronny Rosji - to około 145 miliardów dolarów. Zauważył, że europejscy sojusznicy, podążając za przykładem Polski, zwiększają nakłady na obronność, a od czasu rosyjskiego najazdu na Ukrainę, ten wzrost nakładów przyspieszył. Przekonywał, że gdyby wszystkie kraje członkowskie NATO przeznaczyły na obronność 3,5 procent swojego PKB, tak jak USA, dałoby to kwotę 1,9 biliona dolarów – czyli trzynastokrotnie więcej niż Rosja. Gdyby zaś każdy kraj członkowski wydał na obronę tyle, ile obecnie Polska (4,7 procent PKB) - zauważył - byłaby to kwota ponad 2,5 biliona dolarów – czyli siedemnastokrotnie więcej niż Rosja.

Trzaskowski krytykuje Dudę. Poszło o expose szefa MSZ

Wystąpienie Radosława Sikorskiego nie przypadło jednak do gustu Andrzejowi Dudzie, który zarzucił politykowi angażowanie się w kampanię wyborczą. Inne zdanie na temat expose szefa polskiej dyplomacji ma natomiast Rafał Trzaskowski. - Dzisiaj niestety mamy prezydenta, który jak widzi długopis, to ręce mu się trzęsą, musi natychmiast złapać i podpisać wszystko w ciemno. Jak słyszy ministra spraw zagranicznych, który mówi o tym, że musimy na twardo się postawić Putinowi i że Putin nigdy nie będzie ani w Europie, ani nawet w Kiszyniowie czy w Kijowie, to wszyscy powinni poprzeć tego typu zdania – powiedział Rafał Trzaskowski w Zgorzelcu - skomentował kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta.

- Prezydent powinien poprzeć tego typu zdania. Nie robić miny, tylko klaskać, bo to jest nasz interes narodowy. I właśnie dzisiaj potrzebujemy prezydenta, który umie współpracować i umie łączyć, a nie tylko dzielić - dodał Rafał Trzaskowski.

ZOBACZ GALERIĘ: Awantura o debatę Nawrockiego i Trzaskowskiego w Końskich

A. BIELAN: TRZASKOWSKI PRZEGRA TE WYBORY Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.