Uwaga! To ostatni dzień! Chodzi o głosowanie w wyborach. Termin mija dziś

Piątek, 9 maja, to ostatni dzień, w którym wyborcy mogą złożyć wniosek o pełnomocnictwo do głosowania w pierwszej turze wyborów prezydenckich 2025. Uprawnieni to osoby z niepełnosprawnością oraz wszyscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania – 18 maja – ukończą 60 lat. Głos przez pełnomocnika można oddać wyłącznie na terenie Polski.