Korwin-Mikke bezlitosny dla Trzaskowskiego. "Skandowanie sztabu jako mem"

Wyniki wyborów prezydenckich 2025: late poll - wygrywa Karol Nawrocki. Różnica wyniku kandydatów w sondażu late poll to... 1,4 pkt procent. Błąd statystyczny w tym badaniu, według Ipsos, wynosi 1 pkt proc. W badaniu exit poll, opublikowanym tuż po zamknięciu lokali wyborczych, Trzaskowski miał 50,3 proc., a Nawrocki 49,7 proc. głosów. Różnica wynosiła wtedy 0,6 pkt procent. Najbardziej z wyników exit poll cieszył się Rafał Trzaskowski. - Drodzy Państwo zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego i do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze na żyletki - mówił zaraz po ogłoszeniu wyniku wyborów kandydat KO na prezydenta.

Janusz Korwin-Mikke: "skandowanie sztabu Trzaskowskiego może za kilka dni latać po internecie - jako mem"

Wyniki exit poll i reakcję kandydatów na wyniki sondażowe podsumował Janusz Korwin-Mikke. - Nic nie wiemy. Taka jest prawda. Ogłaszanie zwycięstwa przez kogokolwiek na tym etapie to kretynizm. A skandowanie sztabu Trzaskowskiego może za kilka dni latać po internecie - jako mem - napisał chwilę po godzinie 21 Korwin-Mikke. Po ogłoszeniu wyników sondażowych late poll, kiedy okazało się, że wygrywa Karol Nawrocki, komentarz Janusza Korwina-Mikke nabrał znaczenia.

Frekwencja szacowana jest na 71,7 procent. Może to być najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich w Polsce od 1990 r. (przed pięcioma laty wyniosła 68,18 proc.).

Pierwsze tura wyborów prezydenckich odbyła się 18 maja 2025 r. Wówczas wygrał Rafał Trzaskowski (31,36 proc. głosów), wyprzedzając Karola Nawrockiego (29,54 proc. głosów).

Kim jest Karol Nawrocki?

Karol Tadeusz Nawrocki urodził się 3 marca 1983 roku w Gdańsku. Ma 42 lata. Jest historykiem z tytułem doktora nauk humanistycznych. Karol Nawrocki to były dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, a od 2021 roku prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

Kim jest Rafał Trzaskowski?

Rafał Trzaskowski ma 53 lata, urodził się 17 stycznia 1972 roku w Warszawie. W stolicy kończył szkołę podstawową oraz liceum ogólnokształcące. W Warszawie Rafał Trzaskowski zdobył także wyższe wykształcenie: ukończył stosunki międzynarodowe, filologię angielską oraz studia europejskie.

Od 2018 roku jest prezydentem Warszawy, gdy w 2018 roku zastąpił Hannę Gronkiewicz-Walt. W 2020 roku wystartował w wyborach na prezydenta Polski. Przegrał w drugiej turze z Andrzejem Dudą.

