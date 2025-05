Wysoka pensja, dożywotnia ochrona SOP i wczesna emerytura. Na jakie przywileje może liczyć nowy prezydent? 

Spis treści

Nie ma to jak fotel prezydenta!

Wybraniec narodu może liczyć przede wszystkim na wysoką pensję. Jej wysokość zależy od tzw. kwoty bazowej, która w 2025 r. wynosi 1 tys. 878 zł i 89 gr. Wynagrodzenie głowy państwa to z kolei aż 28 tys. zł brutto miesięcznie, na co składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatek funkcyjny. Prezydent wraz z rodziną może z pensji sporo zaoszczędzić, gdyż nie ma wielu wydatków. Mieszka bowiem na koszt podatnika w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, a do jego dyspozycji są też inne rezydencje, m.in. Belweder, zamek w Wiśle, rezydencje w Lucieniu i na Helu, gdzie ma wyśmienite warunki do wypoczynku. Głowa państwa nie musi się martwić o transport, ponieważ podróżuje rządowymi limuzynami, samolotami i śmigłowcami. Ma też zagwarantowane bezpieczeństwo – całodobową ochronę Służby Ochrony Państwa, w kraju i za granicą. Ochraniana jest też rodzina prezydenta.

Podczas pięcioletniej kadencji prezydent Polski korzysta z immunitetu formalnego, co oznacza, że nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani cywilnej za działania podejmowane w ramach pełnienia urzędu. Wyjątkiem jest jednak odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, ale nie zdarzyło się jeszcze, żeby prezydent stanął przed Trybunałem. Przypominamy też, że prezydent ma dostęp do tajemnic państwowych, w tym do raportów służb i wywiadu wojskowego.

Emerytura prezydencka i opieka medyczna

Większość wymienionych przywilejów kończy się wraz z końcem kadencji prezydenta, ale byłym prezydentom przysługuje dożywotnia ochrona SOP, a także emerytura prezydencka. To istotne, ponieważ kadencja prezydenta nie wlicza się do stażu pracy. Wysokość emerytury prezydenckiej ustalana jest na poziomie 75 proc. wynagrodzenia głowy państwa. Biorąc pod uwagę obecne wynagrodzenie prezydenta, Andrzej Duda (53 l.) może liczyć na 13,8 tys. zł brutto miesięcznie.

Byli prezydenci mają ponadto prawo do korzystania z obiektów państwowych na specjalnych warunkach, w tym z Dworku Prezydenta RP w Ciechocinku, gdzie można zorganizować np. wydarzenia kulturalne i konferencje, a przy ich organizacji pomóc może Kancelaria Prezydenta. Byli prezydenci mogą również korzystać bezpłatnie z pomieszczeń biurowych w państwowych gmachach. Prezydentom przysługuje również dożywotnia opieka medyczna w państwowych przychodniach i szpitalach.

Najważniejsze przywileje prezydenta w Polsce

Najważniejsze przywileje głowy państwa to: