Franczyzobiorcy McDonald’s znów przekazują łóżka dla rodziców hospitalizowanych dzieci. Wsparcie na wagę złota

Bliskość mamy lub taty obniża stres związany z hospitalizacją, daje poczucie bezpieczeństwa i – co ważne – realnie wspiera proces leczenia. Choć obecność rodzica przy dziecku w szpitalu jest prawnie zagwarantowana, warunki tego pobytu często bywają trudne. Wsparcie w postaci łóżek dla rodziców, które trafiają na oddziały pediatryczne dzięki darczyńcom i lokalnym społecznikom, znacząco poprawia komfort rodzin. Swoje zaangażowanie okazują również firma McDonald’s wraz z franczyzobiorcami – tej jesieni razem z Fundacją Ronalda McDonalda przekażą ponad 320 łóżek do ponad 45 szpitali w całej Polsce!

Pomoc, która daje siłę

Łóżka dla rodziców w szpitalach pediatrycznych służą nie tylko wszystkim opiekunom, którzy mogą jednym ruchem zamienić wygodny fotel w miejsce do spania, ale także dzieciom, które w każdej chwili mogą przytulić się do rodzica lub wspólnie poczytać ulubioną książkę. Są potrzebne na oddziałach pediatrycznych, dlatego tym bardziej cieszy zaangażowanie darczyńców, takich jak m.in. Pana Sebastiana Kwassa, który przekazał łóżka dla rodziców do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kraśniku. – W McDonald’s od lat aktywnie uczestniczymy w życiu lokalnych społeczności. Wspieramy sąsiadów naszych restauracji oraz mieszkańców nie tylko na co dzień, ale i w trudnych chwilach. Przekazywane łóżka pomagają rodzicom hospitalizowanych dzieci w godnych warunkach przetrwać razem te trudne chwile. Cieszę się, że biorę udział w tej akcji – zaznacza franczyzobiorca McDonald’s.

Szpital przyjazny rodzinie

Tego typu działania mają realne przełożenie na standard opieki pediatrycznej. Współczesna medycyna coraz częściej podkreśla rolę tzw. opieki skoncentrowanej na rodzinie, w której bliskość i aktywne uczestnictwo rodziców w procesie leczenia dziecka nie są już tylko opcją – stają się integralnym elementem terapii.

– Długotrwała hospitalizacja to dla dziecka obciążenie emocjonalne. Kontakt z rodzicem ma w tym czasie kluczowe znaczenie – reguluje poziom stresu, wspiera rozwój emocjonalny i przyspiesza adaptację do warunków szpitalnych. Bliskość mamy czy taty wpływa na obniżenie poziomu kortyzolu, czyli hormonu stresu, i poprawia jakość snu dziecka. Z punktu widzenia psychologii zdrowia, obecność rodzica obok łóżka chorego dziecka nie jest komfortem, lecz elementem leczenia – wyjaśnia psycholog kliniczny, dr Ewa Jarczewska-Gerc. Jak zaznacza Katarzyna Rodziewicz, Prezes Zarządu Fundacji Ronalda McDonalda, łóżko dla rodzica przy łóżku dziecka to dziś nie luksus, ale fundament opieki przyjaznej rodzinie. - To rozwiązanie zmieniające standard i podejście do roli dorosłych opiekunów w procesie leczenia. Dzięki McDonald’s i franczyzobiorcom marki, którzy konsekwentnie wspierają program „Łóżka dla Rodziców”, tysiące rodzin w całej Polsce mogą być w szpitalach razem – podkreśla.

Tę zmianę na lepsze dostrzega także personel medyczny, który na co dzień obserwuje, jak ogromne znaczenie dla dziecka ma bliskość rodzica. Wypoczęty opiekun to spokojniejsza atmosfera, lepsza współpraca z personelem i większe zaangażowanie w proces leczenia. – Na co dzień widzimy, jak duże znaczenie ma obecność rodzica przy dziecku – nie tylko dla małych pacjentów, ale i dla nas, personelu. Rodzice, którzy mają gdzie odpocząć, są spokojniejsi i bardziej zaangażowani w opiekę. Te łóżka to proste rozwiązanie, które realnie pozytywnie wpływa na codzienne funkcjonowanie całego oddziału – mówi lek. med. Iwona Puzoń, kierująca Oddziałem Pediatrycznym Samodzielnego Publicznego ZOZ w Kraśniku.

Taki sąsiad to skarb

W latach 2023–2025 w ramach programu „Łóżka dla Rodziców” podarowanych zostanie ponad 900 łóżek szpitalom w całym kraju. Ale to nie jedyna forma wsparcia, jaką oferują franczyzobiorcy. Na co dzień, poza murami szpitali, przedsiębiorcy i ich restauracyjne zespoły angażują się w życie lokalnych społeczności w ramach wewnętrznego programu McDonald’s „Złoty Sąsiad”. – Nasi franczyzobiorcy organizują lokalne zawody, turnieje, wspierają kluby sportowe, wspomagają akcje charytatywne, projekty edukacyjne i kulturalne. Razem integrujemy społeczności, reagujemy na bieżące potrzeby i proponujemy własne inicjatywy – odpowiada Katarzyna Jędrek-Giza, Senior Impact Manager McDonald’s Polska. Dzięki takiemu zaangażowaniu – zarówno w działania na większą skalę, jak i te codzienne, mniej zauważalne – mieszkańcy mogą liczyć na realne wsparcie tam, gdzie żyją i pracują. Bo pomoc nie musi być spektakularna, by miała znaczenie. Liczy się to, że trafi a tam, gdzie jest naprawdę potrzebna.

