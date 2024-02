Groźny półpasiec - jak zachęcić seniorów do szczepień

Ryzyko wzrasta z wiekiem

Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na półpasiec jest właśnie wiek, gdyż z wiekiem spada naturalna odporność organizmu i częściej dochodzi do reaktywacji wirusa. To ryzyko gwałtownie rośnie po 50. roku życia. Drugim istotnym czynnikiem są schorzenia przewlekłe, pojawiające się w miarę upływu lat.

Półpasiec objawia się charakterystyczną pęcherzykową wysypką, której może towarzyszyć dotkliwy ból , odczuwany jako piekący, kłujący, pulsujący. Niektórzy pacjenci określają go jako nawet bardziej intensywny niż po oparzeniach, złamaniach czy niektórych zabiegach chirurgicznych. Do 25 proc. przypadków to półpasiec oczny, który może powodować powikłania w postaci pogorszenia lub nawet utraty wzroku. Z kolei półpasiec uszny obejmuje okolicę małżowiny usznej, przewodu słuchowego zewnętrznego oraz błony bębenkowej. Może mu towarzyszyć silny ból ucha, zawroty głowy, wymioty, a w wyniku powikłania może dojść nawet do trwałej utraty słuchu.

Neuralgia popółpaścowa, która trwa latami

W wyniku półpaśca, u ok. 30 proc. chorych, dochodzi do rozwoju neuralgii popółpaścowej, bólu, który może trwać nawet latami i który bardzo trudno się leczy. – Mam pacjentkę, która cierpi na neuralgię popółpaścową od 30 lat, jej ból jest oporny na leczenie – mówi dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska, prezeska Polskiego Towarzystwa Badania Bólu. – Dlatego, skoro mamy już szczepionkę przeciwko półpaścowi, powinniśmy upowszechniać wiedzę o niej i zachęcać do szczepienia. To unikalna metoda zapobiegająca neuralgii popółpaścowej.

Powinna być bezpłatna dla seniorów i grup ryzyka

Polscy seniorzy od stycznia 2024 roku mają już możliwość zaszczepienia się przeciwko półpaścowi, szczepionka taka znalazła się na liście refundacyjnej, ale z pewnymi ograniczeniami. Mogą z niej skorzystać, na zasadzie 50-procentowej refundacji, osoby w wieku powyżej 65 lat z chorobami przewlekłymi, zwiększającymi ryzyko rozwoju półpaśca. W tej grupie znalazły się m.in. osoby z obniżoną odpornością, chorzy na nowotwory, przewlekłe choroby serca, płuc, niewydolność nerek, cukrzycę, rzs, SM.

Tymczasem szczepionka przeciwko półpaścowi i neuralgii popółpaścowej otrzymała rekomendacje do profilaktyki dla osób w wieku 50 lat i starszych oraz osób w wieku 18 lat i starszych, o zwiększonym ryzyku zachorowania.

- Z punktu widzenia zdrowia pacjenta i w ogóle zdrowia publicznego ta szczepionka powinna być bezpłatna dla osób starszych i wszystkich dorosłych z grup ryzyka – dodaje Magdalena Kołodziej z Fundacji MY Pacjenci. - Miejmy więc nadzieję, że wprowadzenie jej na listę refundacyjną dla określonej grupy w polskim społeczeństwie jest pierwszym krokiem do udostępnienia jej, w ramach profilaktyki, jak najszerszej grupie, np. dla osób 65+ właśnie na liście senioralnej.