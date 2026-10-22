Jak rozpoznawać sygnały ostrzegawcze. Okaż serce swemu sercu

Do schorzeń układu krążenia należą m. in. nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, w tym migotanie przedsionków oraz wady zastawkowe.

Na te sygnały uważaj!

Niektóre schorzenia serca przez dłuższy czas mogą nie dawać żadnych wyraźnych sygnałów i mogą być przypisywane n. stresowi, pogorszeniu kondycji, ale i takich nie powinno się ignorować. Do objawów mogących towarzyszyć chorobom układu krążenia należ m. in. takie, jak ból, ucisk lub pieczenie w klatce piersiowej, duszność pojawiająca się początkowo tylko podczas wysiłku, ale potem także w spoczynku, kołatanie serca, szybsze niż wcześnie męczenie się, pogorszenie tolerancji wysiłku. Niepokojącymi sygnałami mogą być omdlenia, zawroty głowy, obrzęki kończyn dolnych czy utrzymujący się kaszel.

Nie każdy z tych objawów jest charakterystyczny wyłącznie dla chorób układu krążenia, ale z pewnością, zwłaszcza jeśli są one nowe, nasilają się lub powtarzają, wymagają konsultacji z lekarzem.

Co złe, a co dobre dla serca

Do czynników, jakie zwiększają ryzyko chorób kardiologicznych, a na które możemy mieć wpływ, należy m. in, palenie tytoniu, mała aktywność fizyczna, nieprawidłowy sposób żywienia, nadwaga, otyłość.

Natomiast do działań wspierających zdrowie układy sercowo-naczyniowego należy odpowiednia profilaktyka. Polega ona na regularnej aktywności fizycznej, dostosowanej do wieku, stanu zdrowia i możliwości, dieta oparta m. in. na produktach wieloziarnistych, roślinach strączkowych, orzechach, rybach, olejach roślinnych, warzywach, owocach. Istotne jest również ograniczenie spożycia soli, cukrów prostych i tłuszczów nasyconych oraz utrzymywanie prawidłowej masy ciała. Nie można zapominać o kontroli ciśnienia tętniczego i wykonywaniu badań, ukierunkowanych na schorzenia kardiologiczne.

Trzymajmy rękę na pulsie

- Działajmy z wyprzedzeniem, na dajmy się zaskoczyć chorobie serca. Dlatego wykonujmy regularnie badania laboratoryjne, które pozwolą wykryć zagrożenia na etapie, na którym zmiana nawyków i stylu życia może zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań. Jeśli zauważamy sygnały takie jak szybsze męczenie się, zadyszkę przy wchodzeniu po schodach czy nawracające skoki ciśnienia lub mamy nadwagę, to najwyższy czas, by serce przyjrzeć się bliżej – mówi lek. Agata Strukow, dyr. ds. edukacji Medycznej w ALAB laboratoria.

Nie wszystkie czynniki pozostają jednak pod naszą kontrolą. Znaczenie ma wiek, wywiad rodzinny. To dlatego istotnym elementem profilaktyki jest regularne kontrolowanie stanu zdrowia.

Serce pod lupą

Na znaczenie regularnej kontroli zdrowia zwraca również Agnieszka Wołczenko, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pacjentów ze Schorzeniami Serca i Naczyń „EcoSerce”, sama będąca pacjentką po zawale.

- Nie czekajmy, aż nasze serce upomni się o uwagę. Dbajmy o nie zawczasu. To właśnie dlatego „EcoSerce” zdecydowało się zostać partnerem społecznym akcji „Wielki Przegląd Zdrowia. Badamy serce”. Podstawowe badania i regularna kontrola mogą dać pierwszy sygnał, że w układzie krążenia dzieje się coś niepokojącego. Profilaktyka i edukacja zdrowotna są tu niezwykle ważne, bo im wcześniej zauważymy nieprawidłowości, tym szybciej możemy odpowiednio zareagować – wyjaśnia.

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