Julia opowiada o wyjściu z nałogu. Od wyrzutów sumienia do wolności

Wychowana w surowej religii, doświadczona pożarem i przemocą w rodzinie, Julia opowiada o swojej drodze do uzależnienia i powrocie do trzeźwości. Jej historia to świadectwo siły, ale też przestroga przed ukrytymi ranami.

i Autor: Adobe Stock Julia opowiada o wyjściu z nałogu