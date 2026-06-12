Kampania „Servier-Wyłącz Raka”. Normalność najlepszym lekarstwem

Servier
2026-06-12 0:02 Materiał sponsorowany

Diagnoza guza mózgu nie oznacza wyłączenia z życia. Pacjenci z glejakiem chcą w nim uczestniczyć, zachować relacje, spotykać się z innymi, pracować. Słowem: potrzebują normalności, a nie tylko skupienia na swoim zdrowiu i na leczeniu. Stąd użyte w VII edycji ogólnopolskiej kampanii „Servier-Wyłącz Raka” zdanie „Widzimy się jutro” nabiera szczególnego znaczenia.

ludzie przy stole
Autor: Ai/ Shutterstock

Glejaki stanowią 70 - 80 proc. pierwotnych nowotworów złośliwych ośrodkowego układu nerwowego. W Polsce każdego roku tę diagnozę słyszy ok. 2500 osób. Choroba często rozwija się podstępnie, a jej objawy bywają nieoczywiste - od przewlekłych bólów głowy, zaburzeń pamięci i koncentracji po zmiany zachowania czy napady padaczkowe. Eksperci podkreślają, że właśnie padaczka jest jednym z najczęstszych objawów glejaków i może być pierwszym sygnałem rozwijającej się choroby.

Z glejakiem da się żyć

Tegoroczna odsłona kampanii społecznej „Servier - Wyłącz Raka” pokazuje perspektywę pacjentów. Życie z glejakiem nie jest proste, bo ten rak może wpływać na codzienne życie nie tylko przed zabiegiem chirurgicznego usunięcia guza, ale także po nim.

- U pacjentów z glejakiem bardzo często obserwujemy zaburzenia pamięci, koncentracji, problemy z komunikacją czy napady padaczkowe, które wpływają na codzienne życie i poczucie niezależności. Choroba oraz jej leczenie mogą ograniczać samodzielność i wpływać na relacje społeczne - mówi dr hab. n. med. Tomasz Dziedzic, specjalista neurochirurgii z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Pacjenci z jednej strony zmagają się z diagnozą, z drugiej z rehabilitacją i nauką życia na nowo, z trzeciej zaś mogą doświadczać wykluczenia społecznego - i to w chwili, kiedy tak bardzo potrzebują „normalności”.

- Dlatego tak ważne jest wsparcie oparte na obecności, uważności i traktowaniu pacjenta przede wszystkim jak człowieka, a nie wyłącznie przez pryzmat choroby - mówi Adrianna Sobol, psychoonkolog i psychoterapeutka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Leczenie coraz skuteczniejsze

Współczesna diagnostyka glejaków coraz silniej opiera się na badaniach molekularnych, które pozwalają lepiej dopasować terapię do konkretnego pacjenta i typu guza. Znaczenie mają m.in. mutacje IDH czy ocena biomarkerów wpływających na skuteczność leczenia i innych zmian genetycznych, których wykrycie może determinować rodzaj leczenia. Leczenie wymaga współpracy wielodyscyplinarnego zespołu specjalistów i indywidualnego podejścia do każdego chorego.

- W ostatnich latach obserwujemy istotny postęp zarówno w diagnostyce molekularnej, jak i możliwościach terapeutycznych w leczeniu glejaków. Nadal jednak kluczowe pozostaje szybkie rozpoznanie choroby i prowadzenie leczenia w wyspecjalizowanych ośrodkach. Równie ważne jest wsparcie pacjenta w codziennym funkcjonowaniu - również poza systemem ochrony zdrowia - podkreśla prof. dr hab. n. med. Rafał Stec, kierownik Kliniki Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Na stronie WylaczRaka.pl znaleźć można poradnik „Zrozumieć glejaka - od rozpoznania do leczenia”. Przygotowany został dla pacjentów i ich bliskich. Znajdziemy tu praktyczne informacje dotyczące objawów, diagnostyki, leczenia oraz organizacji procesu terapeutycznego. Autorzy poradnika przypominają m.in., że pacjent powinien gromadzić pełną dokumentację medyczną i przygotowywać się do wizyt z bliską osobą, która pomoże zapamiętać zalecenia lekarza.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki