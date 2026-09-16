Leki dla pacjentów z chorobą Alzheimera czekają na refundację. Kiedy człowiek traci siebie

Dagmara Kijanowska
2026-09-16 11:14

Choroba Alzheimera to najczęstsza postać otępienia, nieuleczalna i postępująca choroba neurodegradacyjna, prowadząca do śmierci pacjenta. Można ją jednak spowolnić i złagodzić. Opisał ją w 1906 r. niemiecki neuropatolog Alois Alzheimer i od jego nazwiska pochodzi nazwa. Najczęściej chorobę Alzheimera spotyka się u osób po 65. roku życia, lecz pojawia się również wcześniej. W Polsce cierpi na nią ok. 500 tys. osób. Leki, które spowalniają rozwój choroby, czekają na refundację.

Starszy mężczyzna patrzy na żółte karteczki samoprzylepne na szafce. O chorobie Alzheimera przeczytasz na SE.
Autor: Lightfield Studios/ Shutterstock

Na czym polega choroba Alzheimera? W mózgu gromadzą się szkodliwe złogi białek (amyloidu beta i białka tau), które niszczą połączenia między neuronami (komórkami mózgowymi) i prowadzą do ich śmierci. W konsekwencji zanika kora mózgowa, mózg się kurczy, co upośledza obszary odpowiadające za myślenie, pamięć i planowanie.

Jak rozpoznać pierwsze objawy?

Choroba zaczyna się wiele lat przed pojawieniem się objawów. Objawy, które mogą oznaczać demencję, to najczęściej:

  • zaniki pamięci – częste powtarzanie pytań w krótkich odstępach czasu, zapominanie, problemy z przypomnieniem sobie niedawnych wydarzeń,
  • trudności w wykonywaniu dobrze znanych czynności,
  • problemy z mową – trudności w odnajdywaniu słów lub ograniczenia w rozumieniu mowy,
  • dezorientacja w czasie i miejscu – np. gubienie się,
  • trudności z koncentracją i podejmowaniem prostych decyzji,
  • słaba lub obniżona zdolność oceny sytuacji – przy robieniu zakupów, zarządzaniu pieniędzmi, błędy w liczeniu i sprawności umysłowej, trudności z ustaleniem bieżącej daty,
  • kłopoty ze znajdowaniem rzeczy,
  • odkładanie rzeczy w niewłaściwe, nietypowe miejsca,
  • zmiany nastroju i zachowaniu – drażliwość, obojętność, apatia, depresja, brak dbałości o osobistą higienę,
  • trudności w rozumieniu informacji wizualnej i przestrzennej – niewielkie zaburzenia w poruszaniu się i postawie ciała, spowolnienie ruchowe, trudności w rysowaniu, zmiana pola widzenia, drżenie spoczynkowe, sztywność mięśni (zespół parkinsonowski,
  • wycofanie się z życia społecznego i zawodowego.

Chorobę można spowolnić

Niedawno zarejestrowane zostały dwa leki biologiczne, które spowalniają rozwój choroby. Ma powstać program lekowy, a firmy farmaceutyczne złożyły już wnioski o refundację.

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