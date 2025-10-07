Miasta powinny zachęcać mieszkańców do zdrowego trybu życia

Problem poruszono podczas panelu dyskusyjnego „Jak walczyć z chorobą otyłościową w miastach?”. Mówi się o nas „społeczeństwo „trzech foteli”: szkoła, praca, samochód. Brak aktywności fizycznej, zła dieta – jemy fastfoody, żywność przetworzoną, spożywamy zbyt dużo cukru, także w napojach. Prowadzimy siedzący tryb życia, brakuje nam na nią czasu lub motywacji. Brakuje specjalistów, którzy mogliby pomóc osobom z otyłością, leki są drogie i nierefundowane, a operacje bariatryczne trudno dostępne.

Co mogą zrobić miasta, by wspierać walkę z otyłością? To przede wszystkim stawianie na rozległość terenów zielonych, w których można spędzać czas aktywnie lub chociaż spacerując. Ważną rolę spełniać mogą instytucje kultury i sportu wspierając zdrowy styl życia. Zamiast stoisk grillowych budować i ożywiać siłownie pod chmurką, budować ogólnie dostępną infrastrukturę sportową, promowanie chodzenia po schodach, przynajmniej w urzędach.

Na kongresie zaprezentowano książkę „Otyłość. Zdrowie. Zrównoważony rozwój” pod redakcją dr n. med.i n. o zdr. Anny Rulkiewicz, prezeski Grupy LUX MED i prof. dr hab. n. med. Justyny Domienik-Karłowicz, prezeski Centrum Edukacji Medycznej.

Otyłość. Zdrowie. Zrównoważony rozwój.

Książka przedstawia otyłość jako jedno z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku – nie tylko medyczne, ale i społeczne. Autorzy podkreślają, że skutki tej choroby obejmują utratę zdrowia i życia, spadek produktywności, ogromne koszty dla systemów ochrony zdrowia i wpływ na klimat poprzez przemysł spożywczy. Publikacja tworzy praktyczny przewodnik dla lekarzy, decydentów, biznesu i mediów. Kluczowe przesłanie brzmi: otyłość nie jest problemem jednostki, lecz całych społeczeństw i musi być traktowana systemowo.