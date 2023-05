Nie żyje Stanisław Dyląg, dyrektor Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Doktor nauk medycznych. Wybitny fachowiec. Czujący media, zawsze był gotowy z nimi rozmawiać. Jeśli się do niego dzwoniło, a nie mógł poświęcić paru minut dziennikarzowi, to przepraszał, a potem oddzwaniał. utrzymujący doskonały kontakt z mediami, społecznością regionu. Był studnią pomysłów popularyzujących ideę krwiodawstwa. We współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów zorganizował unikatową, na skalę kraju, „Wampiriadę”, zachęcającą studentów do oddawania krwi. Pracy w służbie zdrowia poświęcił 41 lat swego życia. „Zostanie przez nas zapamiętany jako wyjątkowy i życzliwy człowiek, pełen energii i humoru, oddany ludziom i pracy, na którego zawsze mogliśmy liczyć” – napisali w nekrologu pracownicy Regionalnego Centrum. Stworzył „Kapitana Ozdrowieńca”, akcję promującą oddawanie osoacza ozdrowieńców pocvidowych.

Jesteśmy głęboko przekonani, że Ś.P. Stanisław Dyląg chciałby, by i teraz zachęcić niezdecydowanych do oddawania krwi. I to niniejszym czynimy.

Każdy, kto jest zdrowy, od 18. roku życia do 60. roku kobieta, a 65. – mężczyzna, może oddawać krew, co 56 dni lub co 2 miesiące. Kto nie może zostać krwiodawcą? Tego można dowiedzieć się z tej strony internetowej. Ci, którzy mogą oddać krew, niech wiedzą, że...

• Co 1 minutę ktoś potrzebuje krwi, • średnio 1 osoba na 10 w szpitalu potrzebuje krwi, • jedna jednostka krwi może uratować życie nawet trzem osobom, • 10 jednostek krwi: ilość krwi w przeciętnym ciele dorosłej osoby.

• Krew stanowi około 7 proc. twojego ciała, • nowo narodzone dziecko ma w swoim ciele około jednej filiżanki krwi, • krew zwalcza infekcje i pomaga rannym dochodzić do zdrowia, • są cztery główne grupy krwi: A, B, AB i 0. Grupa 0 ujemne jest uniwersalna.

• W Centrach Krwi najczęściej brakuje grupy 0 i B, • deficyt wszystkich rodzajów krwi zdarza się podczas letnich i zimowych wakacji, • cztery kroki przy oddawaniu krwi: wypełnienie formularza, krótkie badanie, oddanie krwi i … odebranie czekolady, • zazwyczaj oddanie krwi zajmuje średnio mniej niż 10 minut i cały proces od rozpoczęcia wypełniania formularza do wyjścia zajmuje około godziny.

• Oddawanie krwi nie zmniejsza twojej siły, • oddając krew nie masz możliwości zarazić się AIDS lub inną chorobą, • na każdej jednostce oddanej krwi jest przeprowadzanych minimum 11 testów, • obecnie opieka medyczna w dużej mierze jest uzależniona od stałego dostarczania krwi od zdrowych dawców.

• Jedna jednostka krwi może być podzielona na kilka składników: krwinki czerwone, białe, osocze, płytki, krioprecypitat, • czerwone krwinki przenoszą tlen do organów ciała i tkanek, • jeden billion: liczba czerwonych krwinek w 2-3 kroplach krwi, • krwinki czerwone żyją około 120 dni w układzie krwionośnym.

• Afereza – to specjalny rodzaj oddawania określonych składników krwi takich jak np. płytki krwi, • 42 dni: to okres przydatności do użycia czerwonych krwinek, • 5 dni: to okres przydatności do użycia płytek krwi, • trzy lata: to okres przydatności do użycia zamrożonego osocza.

• Osocze jest żółtawą mieszanką składającą się z wody, protein i soli, • 55 proc. krwi stanowi osocze, które składa się w 90 proc. z wody, • zdrowy szpik kostny stale dostarcza czerwonych krwinek, osocza i płytek, • ciężkie poparzenia wymagają dostarczenia do organizmu około 20 jednostek płytek krwi…