Nowotwór nie wybiera, warto być przygotowanym i ubezpieczyć siebie i bliskich

Na szczęście medycyna coraz lepiej radzi sobie z leczeniem nowotworów. Wczesne rozpoznanie zwiększa szanse na wyleczenie. Kłopot jednak w tym, że nie dbamy odpowiednio o profilaktykę. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Warta (październik, 2024 r.) wynika, że aż 77 proc. osób uważa wczesną diagnozę za klucz do skutecznego leczenia. Mimo to aż 41 proc. kobiet po 45. roku życia wykonało cytologię dawniej niż dwa lata temu, a jedna trzecia pań w wieku od 45 do 55 lat nigdy nie robiła mammografii. Z podejściem mężczyzn do profilaktyki jest jeszcze gorzej – dużo rzadziej niż kobiety chodzą do lekarza pierwszego kontaktu (2 proc. panów nigdy nie było u internisty!). Ponad połowa mężczyzn po 55 roku życia nigdy nie badała prostaty, a tymczasem rak gruczołu krokowego jest w Polsce drugim pod względem występowania nowotworem wśród mężczyzn, po raku płuca. Te dane uświadamiają, jak bardzo potrzebujemy nie tylko edukacji, lecz także realnego wsparcia – gdy diagnoza już zapadnie.

Obawy pacjentów

Nowotwór zmienia codzienne życie z dnia na dzień. Terapie, konsultacje, rehabilitacje, dodatkowe badania – to wszystko kosztuje. Pacjenci i ich bliscy obawiają się wtedy nie tylko samej choroby, lecz także utraty dochodów w związku z kosztownym leczeniem, które trwa miesiącami, a niekiedy latami. W tym czasie chorzy nie tylko walczą o swoje zdrowie, lecz także zmagają się z lękiem o utrzymanie swojej rodziny.

Dlatego zanim zaskoczy nas poważna choroba, warto zadbać o siebie i najbliższych, wybierając dobre ubezpieczenie na życie. Dzięki niemu chorzy mogą liczyć zarówno na profesjonalną pomoc medyczną, jak i wsparcie finansowe, które zwiększa poczucie bezpieczeństwa i ułatwia walkę z nowotworem.

Jak ubezpieczenie może pomóc w leczeniu nowotworu?

Ubezpieczenie na życie daje osobie walczącej z nowotworem realne wsparcie finansowe, organizacyjne i psychiczne. W praktyce oznacza to, że zaraz po potwierdzeniu poważnej choroby, w tym nowotworu złośliwego, można otrzymać wypłatę środków z polisy na życie, w Warcie nawet do 1 mln. zł, które pomagają w pokryciu zarówno bieżących wydatków rodziny, jak i dodatkowych kosztów leczenia, np. na zakup nierefundowanych leków. Taka finansowa poduszka bezpieczeństwa daje spokój i możliwość podejmowania najlepszych decyzji medycznych bez presji ograniczeń budżetowych.

Leczenie za granicą

Nie wszystkie terapie są łatwo dostępne w Polsce, dlatego czasem jedynym wyjściem jest podjęcie leczenia za granicą. Organizacja takiego leczenia na własną rękę jest bardzo trudna nie tylko ze względów finansowych. Znalezienie odpowiedniej kliniki, formalności związane z terapią, bariera językowa i trudność w odnalezieniu się w obcym kraju to spore wyzwanie. Mając opcję leczenie za granicą w Warcie – nie trzeba się o nic martwić. Warta zajmie się organizacją i pokryciem kosztów transportu medycznego i leczenia w zagranicznej specjalistycznej klinice aż do 2 mln euro. Ubezpieczyciel wskaże trzy najlepiej dostosowane do typu nowotworu kliniki, z których klient wybiera najodpowiedniejszą dla siebie. Jeśli osoba chora chce mieć obok siebie bliską osobę, Warta opłaci jej przelot i pobyt, a także zapewni asystenta i tłumacza języka obcego. Polisa oferuje też drugą opinię medyczną lekarzy z międzynarodowych klinik, co pozwala zweryfikować diagnozę i wybrać najlepszą ścieżkę leczenia. W określonych przypadkach, m.in. gdy nowotwór jest w III lub IV stadium, bądź dotychczasowe leczenie nie przyniosło efektów – pacjent w ramach ubezpieczenia może też skorzystać ze spersonalizowanej terapii onkologicznej (medycyny precyzyjnej).

Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych na warta.pl i u agentów Warty.

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Dobra polisa na życie podnosi jakość leczenia i daje poczucie bezpieczeństwa. W odpowiedzi na aktualne wyzwania zdrowotne i potrzeby klientów Warta wprowadziła od września zmiany w swoich produktach, m.in. zwiększając zakres ochrony. Dzięki niej możesz liczyć na: wypłatę nawet 1 mln zł w momencie diagnozy poważnej choroby, w tym nowotworu złośliwego (środki możesz wykorzystać zarówno na leczenie, np. zakup nierefundowanych leków, jak i na pokrycie bieżących wydatków), do 50tys. zł za przeprowadzone operacje, w tym m.in.: rekonstrukcję piersi po amputacji, usunięcie macicy, zrostów macicy lub mięśniaków, do 500zł za każdy dzień spędzony w szpitalu, nawet przy jednodniowej hospitalizacji.

Jak wybrać polisę na życie?

Zwróć uwagę na sumę i zakres ubezpieczenia – kwota do 10 tys. zł może się okazać niewystarczająca. Sprawdź, jakie przypadki obejmuje polisa, czy to tylko wypłata środków, czy kompleksowe wsparcie, umożliwiające ci dostęp do specjalistów i międzynarodowych klinik. Jeśli masz wątpliwości, skorzystaj ze wsparcia agenta ubezpieczeniowego, który wszystko ci wytłumaczy i pomoże dokonać najlepszego wyboru.

