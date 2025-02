Pacjencie, o tym powinieneś wiedzieć

Profilaktyka przede wszystkim

Wciąż za mało wykorzystujemy możliwości, jakie niesie ze sobą profilaktyka, szczególnie szczepienia. - Szczepienia to jeden z największych sukcesów medycyny, jednak, aby ten sukces mógł być w pełni wykorzystany, musimy zwrócić szczególna uwagę na osoby, które pragną się zaszczepić, ale niekoniecznie mają do tego odpowiednią motywację powiedział dr Rafał Staszewski z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Obecnie poziom wyszczepialności w naszym kraju jest tragiczny. Np. w populacji powyżej 65. roku życia to zaledwie 4 proc. A są to przecież osoby z grupy wysokiego ryzyka, obciążone wieloma schorzeniami przewlekłymi, z osłabioną odpornością, których szczepienia mogą uchronić przed poważnymi skutkami, nawet i przed śmiercią.

Konieczna jest nie tylko edukacja na ten temat, tak pacjentów, jak i lekarzy, ale również zapewnienie większej dostępności szczepień. – Jestem zwolennikiem tego, aby w Polsce określone szczepienia, jak przeciwko grypie, pneumokokom, meningokokom, były dostępne bezpłatnie dla całej populacji. To przyniesie korzyść nam wszystkim. Aby to się udało, niezbędne są działania ze strony państwa i środowisk pacjenckich. Jeśli zaangażujemy się nie tylko w edukację, ale też w dialog z decydentami, możemy mówić o prawdziwym sukcesie – podkreślał dr Rafał Staszewski.

Jak najszybsze dotarcie do nowej terapii i jej personalizacja – to priorytet

- Jako reumatolodzy jesteśmy głęboko zaangażowani w profilaktykę, ponieważ nasi pacjenci często pozostają z nami na całe życie – mówiła prof. Brygida Kwiatkowska, konsultant krajowa w dziedzinie reumatologii. – Mamy jednak tu jeszcze wiele do zrobienia. Np. pacjenci często bardziej ufają sobie nawzajem niż nam lekarzom. W tym obszarze tkwi ogromny potencjał, który my lekarza za rzadko wykorzystujemy. Kolejnym aspektem jest kształtowanie świadomości pacjentów tak, by odpowiednio zarządzali swoim zdrowiem, by brali odpowiedzialność za te sprawy, które leżą po ich stronie. Nie możemy przy tym zapominać o zmianach organizacyjnych, o uproszczeniu pewnych procesów, szczególnie tych, które dotyczą działań pielęgniarek i farmaceutów.

Bardzo ważna jest świadomość pacjentów dotycząca pierwszych objawów . – Co roku organizujemy konferencje, z okazji Światowego Dnia Reumatyzmu i Osteoporozy, podczas których dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, wspierając ich, zwracamy uwagę na czynniki środowiskowe, dietę, aktywność fizyczną. Podjęte przez nad działania opierają się na wieloletniej współpracy oraz bliskich relacjach z pacjentami – podkreślała prof. Kwiatkowska. – Obecnie pracujemy nad wykształceniem pielęgniarek, które będą stanowiły cenne wsparcie w naszym zespole i pomogą pacjentom w procesie leczenia. Wprowadzamy także pilotażowy program Koordynowana Opieka Specjalistyczna nad Pacjentem z Wczesnym Zapaleniem Stawów, w ramach którego w opiece ambulatoryjnej pojawią się etaty asystentów opieki.

Profesor Kwiatkowska kilkakrotnie w swojej wypowiedzi podkreślała również, jak ważne jest dla pacjenta jak najszybsze dotarcie do odpowiedniej terapii i jej personalizacja. Pacjenci powinni mieć dostęp do szerokiego wachlarza leków, w tym nie tylko biologicznych. – W przypadku młodszych pacjentów, którzy są odpowiednio leczeni, co nie zaburza ich życia zawodowego i prywatnego, zalecane są leki w formie tabletek.

- Mamy obecnie nowa erę , jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju leków, które maja potencjał nie tylko w reumatologii, ale też w leczeniu innych chorób autoimmunologicznych, i są już wprowadzone do powszechnej praktyki – podsumowała swoja wypowiedź prof. Kwiatkowska.

Leki biologiczne – nadzieja na normalne życie

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest trzecim zabójcą na świecie. Jest jedną z tych chrób, gdzie śmiertelność jest wciąż wysoka. Ale i dla chorych z POChP pojawia się szansa na zdrowie i życie – to leczenie biologiczne, które może stać się częścią programu lekowego, z pewnością przyczyni się do uratowania wielu istnień – mówił podczas Forum dr Piotr Dąbrowiecki, prezes Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. - Mam nadzieję, że za rok będziemy mogli ogłosić, iż program leczenia biologicznego dla pacjentów z POChP został wprowadzony.

W przypadku chorych z astmą mówimy o młodych dorosłych, którzy często są ograniczeni do swoich domów lub szpitali. System ochrony zdrowia powinien zadbać o to, by wiedzieli o nowych możliwościach terapeutycznych i mieli do nich dostęp.