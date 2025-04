Piwa bezalkoholowe coraz chętniej wybierane przez Polaków

Spadek sprzedaży piwa alkoholowego przy jednoczesnym wzroście spożycia „zerówek” nie tylko umożliwia realizację celów polityki zdrowotnej, czyli ograniczenia szkodliwego picia, ale też uplasował nasz kraj na 3. miejscu w Europie pod względem liczby produkowanych piw bezalkoholowych. Polska razem z Niemcami i Hiszpanią dopowiada za ponad 68 proc. całego wolumenu piw bezalkoholowych na kontynencie.

Dlaczego Polacy sięgają po piwa 0,0%?

Dla ponad połowy Polek i Polaków piwa bez procentów to dobra alternatywa dla napojów alkoholowych, zwłaszcza gdy zamierzamy usiąść za kierownicę lub zależy nam na zdrowym trybie życia. Piwa 0,0% mają zbliżony do tradycyjnych piw smak i orzeźwiają. Choć prawo definiuje piwo alkoholowe jako napój, w którym zawartość alkoholu nie przekracza 0,5% całkowitej objętości, to dziś ponad 98 proc. piw bezalkoholowych sprzedawanych w Polsce nie zawiera żadnej ilości alkoholu. Według raportu opracowanego przez ZPPP Browary Polskie, Polacy najczęściej sięgają po „zerówki” także dlatego, ponieważ nie lubią mieć kaca, uprawiają sport, zwracają uwagę na kalorie, ograniczają używki, chcą mieć kontrolę.

Polska 3. największym producentem „zerówek” w Europie

Tylko w ciągu ostatnich 10 lat rynek piw bezalkoholowych wzrósł aż dziesięciokrotnie wolumenowo – w 2024 r. osiągnął prawie 6,5 proc. w całym rynku piwnym. Jak wskazują autorzy raportu, w ub.r. dzięki spożyciu „zerówek”, Polacy i Polki wypili o 9,7 mln litrów czystego alkoholu mniej. Alkoholowy lager i mocne piwa są teraz rzadziej wybierane, na rzecz piw 0,0%. Można założyć, że to konsumencie, bardziej świadomi i dbający o zdrowie, napędzili globalny rynek piw bezalkoholowych. To z kolei dało potencjał dla rozwoju tej kategorii napojów. W odpowiedzi na potrzeby konsumentów, wachlarz produktów o zerowej zawartości alkoholu jest dziś bardzo szeroki. Największy udział w produkcji piwa bezalkoholowego mają Niemcy (33,9 proc.), następnie Hiszpania (24,9 proc.) oraz Polska – 9,3 proc. W naszym kraju od 2018 r. wolumen „zerówek” wzrósł aż o 250 proc. Dla polskiego rynku piw bezalkoholowych to bardzo dobre perspektywy.

Cel: zmniejszenie spożycia etanolu

– Piwa 0,0% są alternatywą dla tradycyjnych piw zawierających alkohol, bo konsumenci pijący alkohol zastępują go z własnego wyboru produktami bezalkoholowymi lub zawierającymi jego śladowe ilości. Mamy więc efekt substytucji, która wspiera cele polityki zdrowotnej państwa. Jeśli efekt substytucji występuje na poziomie populacji, ogólne spożycie etanolu spada, a taki jest przecież cel strategii zdrowia publicznego – zauważył w raporcie Bartłomiej Morzycki, Dyrektor generalny ZPPP Browary Polskie. „Zerówki” wpisują się w trend NoLo (no alkohol low alkohol) – czyli świadomego ograniczania lub rezygnacji z alkoholu, a branża piwowarska ten trend chce wspierać. Co ważne, ograniczenie spożycia alkoholu w społeczeństwie nie jest wymuszone wyłącznie stanem zdrowia czy koniecznością prowadzenia pojazdu, ale jest to bardzo świadoma rezygnacja z czegoś, co nam nie służy.