Półpasiec – piekielnie uciążliwa choroba, której towarzyszy ból niczym… przy porodzie

To nie boli!

A teraz kilka faktów o tej piekielnie (dosłownie) uciążliwej chorobie. Chcących wiedzieć więcej odsyłamy na stronę dedykowanej półpaścowi (www.polpasiecstop.pl). To do rzeczy…

Podobno półpaścem można się zarazić od innej osoby? Mit. Półpasiec to choroba rozwijająca się u osób, które w przeszłości chorowały na ospę wietrzną. Każdy, kto przechorował ospę wietrzną, nosi w sobie uśpionego wirusa, który może ulec reaktywacji i wywołać półpasiec. W Polsce na rozwój półpaśca jest narażonych kilkanaście milionów osób, co wynika z faktu, że ponad 99 proc. dorosłych przebyło ospę wietrzną. Szacuje się, że nawet 1 na 3 osoby w ciągu życia zachoruje na półpasiec.

Podobno wysypka półpaścowa występuje tylko w okolicy pasa? Mit. Ona najczęściej umiejscawia się po jednej stronie tułowia i zwykle nie przekracza linii środkowej ciała (stąd nazwa choroby „pół-pasiec”). Zmiany chorobowe w przebiegu półpaśca mogą lokalizować się także w innych okolicach ciała. Choroba objawia się pęcherzykowatą wysypką na rumieniowym podłożu, której może towarzyszyć świąd lub dotkliwy ból o charakterze piekącym, kłującym lub pulsującym, często wyzwalanym przez dotyk.

Choroba może lokalizować się także w innych miejscach np. w okolicy głowy. Szacuje się, że nawet do 25 proc. przypadków półpaśca to półpasiec oczny, który może prowadzić do pogorszenia lub utraty wzroku.

Podobno półpasiec to defekt kosmetyczny? Mit. To choroba, która może znacznie obniżyć jakość życia pacjenta. Wysypka zwykle ustępuje w ciągu 2–4 tygodni, ale pamiątką po niej mogą być zaburzenia pigmentacji i trwałe blizny na skórze.

Najczęstszym powikłaniem półpaśca jest neuralgia popółpaścowa (u 30 proc. pacjentów). Taki nerwoból może utrzymywać się przez wiele miesięcy, a nawet lat, niekiedy aż do śmierci i może znacznie ograniczać codzienną aktywność i obniżać jakość życia.

Podobno ból towarzyszący półpaścowi zniknie wraz z ustąpieniem wysypki? Mit. Wysypka zniknie, a ból może być odczuwany jeszcze i przez trzy miesiące. U części pacjentów jest on tak intensywny, że wymaga specjalistycznego leczenia przeciwbólowego. Ból towarzyszący neuralgii popółpaścowej jest często określany przez pacjentów jako najgorszy z możliwych, a kobiety porównują go do bólu porodowego.

Podobno przed półpaścem nie można się zabezpieczyć? Mit. W Polsce dostępna jest profilaktyka półpaśca w postaci szczepienia ochronnego, która pozwala uniknąć także najczęstszego powikłania tej choroby - neuralgii popółpaścowej. Ze szczepienia mogą skorzystać osoby w wieku 50 lat i starsze oraz w wieku 18 lat i starsze o zwiększonym ryzyku zachorowania na półpasiec. Szczepienie przeciw półpaścowi jest zalecane przez Polski Program Szczepień Ochronnych…