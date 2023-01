Posłuchajcie ministra. W tej loterii można wygrać coś więcej niż rower miejski

Rząd chce dobrze, a społeczeństwo go nie słucha, to znaczy nie bardzo jest zainteresowane badaniami profilaktycznymi. Skoro nie przemawiają do ludzi argumenty natury medycznej, to resort zdrowia sięgnął po raz kolejny po „marchewkę”, by przekonać panie i panów w wieku 40+, że warto się gruntowanie przebadać. Zachęcić do tego, oprócz apelu ministra, za moment zacytujemy, ma loteria i nagrody. 12 rowerów miejskich (ponad 3 tys. zł za sztukę) w charakterze nagrody głównej rzeczowej. 150 smartwatchy porządnej firmy Garmin, 150 bieżni domowych (nie podano jakiej marki) itd. itd. Moc nagród. Już za samo wypisanie ankiety do badań otrzymuje się jeden los. Za wykonanie wszystkich badań diagnostycznych ze skierowania przysługuje 5 losów. Jeśli w ciągu 30 dni od daty otrzymania skierowania wykona się wszystkie badania, to „podwoimy wszystkie Twoje losy” – informuje organizator loterii, czyli Ministerstwo Zdrowia.

A jego szef, czyli dr Adam Niedzielski zakomunikował (25 stycznia) na okoliczność uruchomienia – od 1 lutego – loterii: – Po pandemii mamy do czynienia z jednej strony z deficytem zdrowotnym, a z drugiej ze stosunkowo niską świadomością na temat własnego zdrowia. Świadczy o tym zbyt mała liczba osób korzystających z różnych programów profilaktycznych oraz szczepień. Dlatego wciąż zachęcam do skorzystania z programu Profilaktyka 40 PLUS, do zrobienia bilansu własnego zdrowia. Musimy mieć przekonanie, że regularna diagnostyka, dbanie o siebie jest podstawą życia w zdrowiu. Jeżeli chcemy cieszyć się życiem, to badajmy się. Aby dodatkowo zachęcić do badań profilaktycznych uruchamiamy loterię z atrakcyjnym nagrodami. Mogą wziąć w niej udział wszystkie osoby, które skorzystały z programu Profilaktyka 40 PLUS. Obok nagrody, którą jest zdrowie będzie można otrzymać nagrodę rzeczową...

Z zachęty ministra można wypełniając ankietę w Internetowym Koncie Pacjenta lub dzwoniąc na infolinię (nr 22/735 39 53). Po tej procedurze wystawiane jest automatyczne e-skierowanie. Pacjent może zrealizować badania w placówce, która bierze udział w programie. To badanie ma być ​punktem wyjścia do ewentualnej dalszej diagnostyki i terapii. Czy dzięki loterii zwiększy się zainteresowanie Profilaktyką 40 PLUS? Dotychczasowe wynika nie tylko z tego, że Polacy zasadniczo badają się wtedy, gdy już są chorzy. Tylko 36 proc. z nas przyznaje, że poddaje się regularnym badaniom profilaktycznym. Najczęściej jest nim morfologia krwi (53 proc. badających się).

Popyt na profilaktykę może determinować i to, że często, by wykonać takie badania, trzeba wziąć… urlop. Samo wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich we własnym zakresie nie jest zwykle podstawą do wystawienia przez lekarza zwolnienia. I to może być dla niektórych utrudnieniem z skorzystania z programu. A on, przypomnijmy, zaistniał 1 lipca 2021 r. Rok później okazało się, że do programu przystąpiło 600 tys. osób (ok. 3 proc. uprawnionych). Rząd wydłużył więc program do końca 2022 r. A teraz ponownie go promuje i apeluje o uczestnictwo w nim. Suweren posłucha?

