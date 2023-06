Rak nerki to nie wyrok! Nowotwór może być skutecznie leczony

– Rak nerki ograniczony do narządu, wykryty we wczesnym stadium może zostać wyleczony operacyjnie, dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka i systematyczne przeprowadzanie kontrolnych badań obrazowych, zwykle USG jamy brzusznej. Co warte podkreślenia, leczenie operacyjne nie zawsze wiąże się z wycięciem narządu. Standardem stają się zabiegi oszczędzające, polegające na usunięciu tylko tej części nerki, w której znajduje się zmiana chorobowa. Coraz większą popularność zyskują także metody termo- i krioablacji – niszczenie guza za pomocą wysokiej lub niskiej temperatury – wyjaśnia prof. nadzw. dr hab. n. med. Roman Sosnowski (specjalista chirurgii ogólnej i urologii, SPZOZ MSWiA z Wamińsko-Mazurskiego Centrum Onkologii w Olsztynie).

Przyczyny rozwoju raka nerki nie są do końca znana, udało się jednak ustalić pewne czynniki ryzyka, które mogą wpłynąć na rozwój nowotworu. Są to wiek (w grupie ryzyka znajdują się mężczyźni po 45. roku życia i kobiety między 55. i 74. rokiem życia), niewłaściwa dieta i zbyt niska aktywność fizycznna, nadwaga, palenie papierosów. Również nadużywanie środków przeciwbólowych oraz ekspozycja na substancje chemiczne (nitrozaminy, azbest, dwutlenek toru, kadm) mogą wpływać na rozwój choroby.

Pokonała raka, żeby szyć misie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na zachorowanie podatni są pacjenci poddawani przewlekłej immunosupresji (np. przy terapii HIV). Podobnie, jak osoby z przewlekłą niewydolnością nerek, zmuszeni do dializowania się. Diabetycy też są zaliczani do grupy ryzyka. Uważa się, że w 4 proc. przypadków raka nerki odpowiedzialnym za jego powstanie jest czynnik genetyczny. Ponad 90 proc. przypadków raka nerki to rak nerkowokomórkowy (RCC) wywodzący się z komórek kanalików nerkowych. Rak nerki we wczesnym stadium nie daje żadnych objawów, lub są one tak niespecyficzne, że nie łączy się ich początkowo z chorobą nowotworową nerek. Dlatego w 30 proc. przypadków choroba wykrywana jest w stadium zaawansowanym, z przerzutami odległymi. Należy pamiętać, że w obrębie nerki mogą rozwijać się inne nowotwory, np. rak moczowodu, miedniczki nerkowej czy mięsaki.

– Dzięki ogromnemu rozwojowi i poprawie skuteczności terapii systemowych możemy efektywnie leczyć chorych z zaawansowanym rakiem nerki. W ramach programu lekowego B10 pacjenci w Polsce mają dostęp do immunoterapii i leków ukierunkowanych molekularnie, które, jak potwierdzają liczne badania, są bardzo skuteczne. Pozwalają znacznie wydłużyć życie pacjentów z przerzutowym rakiem nerki – podsumowuje dr hab. n. med. Jakub Kucharz, onkolog kliniczny z Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego.

Konkludując: rak nerki to nie wyrok! Nowotwór może być skutecznie leczony, zarówno operacyjnie, jak i systemowo. Kluczem do sukcesu jest odpowiednio dobrane postępowanie i współpraca interdyscyplinarnego zespołu składającego się z lekarzy urologów, onkologów, chirurgów i radioterapeutów…