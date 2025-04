Rozszerzenie programu szczepień przeciw HPV szansą na lepszą ochronę zdrowia

HPV – wirus, któremu można zapobiec

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) przenosi się głównie drogą płciową i jest niezwykle powszechny – większość aktywnych seksualnie osób zetknie się z nim w ciągu życia. Zakażenie zwykle przebiega bezobjawowo, co nie znaczy, że jest niegroźne. Utrzymujące się infekcje mogą prowadzić do: raka szyjki macicy, pochwy, sromu, odbytu, prącia, nowotworów głowy i szyi (w tym gardła i jamy ustnej), kłykcin kończystych – brodawek płciowych, a u dzieci – do rzadkiej, ale ciężkiej nawracającej brodawczakowatości układu oddechowego.

Nie ma skutecznego leku, który eliminuje HPV z organizmu, dlatego szczepienie jest najlepszą metodą profilaktyki.

Obecna sytuacja w Polsce

W czerwcu 2023 r. w Polsce uruchomiono publiczny program szczepień przeciw HPV, obejmujący początkowo dzieci w wieku 12-13 lat, który rozszerzono od 1 września 2024 r. do 9–14 lat. Młodzież do 18. roku życia może skorzystać z refundacji aptecznej – szczepionka jest wtedy również bezpłatna – w tej opcji, tylko 2-walentna.

Dostępne są dwa rodzaje szczepionek: 2-walentna – chroni przed typami 16 i 18 (wysokiego ryzyka wystąpienia nowotworów) oraz 9-walentna – oprócz typów 16, 18 zawiera dodatkowych 5 wysokoonkogennych typów wirusa oraz te, chroniące również przed brodawkami płciowymi. Dzieci do 14. roku życia otrzymują 2 dawki, osoby starsze – 3 dawki.

Co mówią dane?

Z danych ze stycznia 2024 r. wynika, że co roku w Polsce diagnozuje się ponad 3300 przypadków raka szyjki macicy, a około połowa pacjentek umiera. Mimo że wirusowi można zapobiegać, tylko ok. 16% młodych osób w Polsce korzysta ze szczepień.

Dla porównania, poziom wyszczepialności w innych krajach wynosi: 93% w Belgii, 90% w Hiszpanii, a 80% w Holandii. Doświadczenia Szwecji są szczególnie obiecujące – tam u dziewcząt zaszczepionych przed 17. rokiem życia ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy spadło o 88%.

Dlaczego warto rozszerzyć program?

Obecne ograniczenie programu do dzieci do 14. roku życia to za mało. Eksperci proponują rozszerzenie bezpłatnych szczepień na młodzież 14–18 lat oraz młodych dorosłych do 26. roku życia - ponieważ to często ostatni moment przed inicjacją seksualną, by zapewnić ochronę przed HPV. Rozszerzenie programu zwiększyłoby szanse osiągnięcia celu Narodowej Strategii Onkologicznej – zaszczepienia 60% młodzieży do 2028

Co jeszcze trzeba poprawić?

Rzetelna wiedza na temat HPV jest nadal dużym wyzwaniem. Badania przeprowadzone w przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej wskazują, że około jedna trzecia Polaków nie słyszała o szczepieniach przeciw HPV, dlatego warto nadal inwestować w edukację. Prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleń dla personelu medycznego, nauczycieli pozwoliłoby na dotarcie z rzetelnymi informacjami do większej liczby osób.

Inwestycja w szczepienia to inwestycja w zdrowie przyszłych pokoleń

Rozszerzenie programu szczepień przeciw HPV może przynieść wymierne korzyści zdrowotne i ekonomiczne. Eksperci podkreślają, że inwestycja w profilaktykę jest zawsze bardziej opłacalna niż leczenie. Dzięki odpowiednim działaniom możemy znacząco zmniejszyć liczbę zachorowań na nowotwory związane z HPV w przyszłości. Warto rozważyć wszystkie możliwości, które pozwolą chronić zdrowie przyszłych pokoleń.