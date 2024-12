Moja głowa pękała, ten implant odmienił wszystko

Świętochłowiczanin problemy z lewy okiem ma od lat. O ile prawe widzi dobrze, a ciśnienie w nim jest w normie, o tyle lewe cierpi na jaskrę. - Leczę oko ze dwadzieścia lat - mówi nam Krzysztof Gałecki. - Zabiegów miałem już co najmniej kilka, jakieś lasery, zastrzyki, ale w lewym oku wciąż było zbyt duże ciśnienie. A niestety objawy były m.in. takie, że już zaraz po zbudzeniu się zaczynała mnie boleć głowa. To było, jakby ktoś mi wbijał w nią szpilki - opisuje pacjent.

W połowie listopada okazało się, że pan Krzysztof może wreszcie poprawić komfort swojego życia. Miał mu w tym pomóc nowatorski implant, zwany implantem PGI, który pomaga w leczeniu jaskry. Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Ceglanej w Katowicach zakwalifikowali go do zabiegu wszczepienia specjalnego implantu. - Szpital zaproponował takie leczenie. Mnie już po prostu nic innego nie pomagała. Wiedziałem, że to nowość, ale nie wahałem się, ani się n ie bałem. Zdecydowałem się poddać operacji i nie żałuję. Dziś jest dużo lepiej, a najważniejsze, że już nie budzę się z bólem - opowiada pan Krzysztof.

Sam implant przypomina nieco soczewkę. Mierzy ok. centymetra długości i dysponuje kanalikiem. Wszczepia się go do oka, a wspomniany kanalik mocuje w komorze przedniej oka. To on ma za zadanie redukować ciśnienie w gałce ocznej.- Najnowsze badania kliniczne pokazują, że ta metoda może przynieść znacząco lepsze rezultaty niż dotychczas stosowane rozwiązania. Aż 75% pacjentów po wszczepieniu implantu nie wymaga dodatkowych leków przeciwjaskrowych, a skuteczność metody utrzymuje się przez co najmniej 3 lata. To znacząca poprawa w porównaniu do dotychczasowych metod leczenia - podkreśla prof. Dorota Wyględowska-Promieńska, kierownik Oddziału Okulistyki Dorosłych w UCK.

Zabiegi z wykorzystaniem takiego implantu są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.