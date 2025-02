Szczepienia najlepszą profilaktyką

i Autor: gettyimages.com

Program powszechnych szczepień przeciw HPV na chłopców i dziewcząt wystartował 1 czerwca 2023 r. - obecnie objęte są nim dzieci i młodzież po ukończeniu 9. roku życia do ukończenia 14. roku życia. Natomiast refundacją apteczną objęte są osoby do 18 r.ż., które po otrzymaniu recepty od lekarza, otrzymują szczepionkę za darmo. W Polsce można się przyjąć szczepionkę 2-walentną lub 9-walentną. Są to szczepienia nieobowiązkowe i bezpłatne.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje szczepienia przeciw HPV jako kluczowy czynnik w eliminowaniu nowotworu szyjki macicy. Schemat szczepienia zależy od szczepionki i wieku, w jakim podaje się pierwszą dawkę. Schemat szczepienia Szczepienie przeciw HPV jest realizowane za pomocą dwóch rodzajów szczepionek: Szczepionka 2-walentna – osobom w wieku 9-14 lat włącznie podaje się w dwóch dawkach w odstępie 5-13 miesięcy, a u osób od 15 r.ż. wzwyż – w trzech dawkach, czyli w odstępie miesiąca od pierwszej dawki, a następnie po 6 miesiącach;

– osobom w wieku 9-14 lat włącznie podaje się w dwóch dawkach w odstępie 5-13 miesięcy, a u osób od 15 r.ż. wzwyż – w trzech dawkach, czyli w odstępie miesiąca od pierwszej dawki, a następnie po 6 miesiącach; Szczepionka 9-walnetna – osobom w wieku 9-14 lat włącznie podaje się w dwóch dawkach (drugą podaje się 5-13 miesięcy po pierwszej dawce) lub trzech dawkach (po 2 miesiącach od pierwszej dawki i 6 miesiącach od drugiej dawki); w przypadku osób w wieku 15 lat i więcej. Od 1 września 2024 roku do udziału w programie bezpłatnych szczepień przeciw HPV może się również zgłosić każda szkoła podstawowa. Na udział dziecka w szczepieniu zgodę muszą wyrazić rodzice lub opiekun prawny, poprzez podpisanie odpowiedniej deklaracji. Szczepienia są realizowane przez personel POZ (lekarza i pielęgniarkę), w odpowiednio dostosowanych do wykonania szczepienia pomieszczeniach szkolnych. Bezpieczeństwo i skuteczność potwierdzona badaniami Obecnie nie ma skutecznego leku, który usunąłby wirusa HPV z organizmu. Szczepienia to jeden z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów ochrony przed zakażeniem HPV i niektórymi chorobami wywołanymi tym wirusem. Po 10 latach realizacji krajowych programów szczepień przeciw HPV, kraje oceniające ich efektywność odnotowały znaczącą redukcję zakażeń wirusem HPV oraz zmniejszenie zachorowalności na brodawki narządów płciowych. Przykłady takich krajów jak Australia, Dania, Anglia potwierdzają znaczący wpływ szczepień na redukcję zarówno nosicielstwa onkogennych typów wirusa, jak również występowanie chorób onkologicznych, których występowanie zależy od zakażenia wirusem HPV. Doskonałym przykładem jest Szwecja, gdzie zaobserwowano zmniejszenie się, aż o 88% ryzyka inwazyjnego raka szyjki macicy u kobiet zaszczepionych przed 17 rokiem życia w porównaniu z kobietami nieszczepionymi.